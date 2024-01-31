به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی ظهر چهارشنبه در مراسم زنگ انقلاب همزمان با شروع دهه فجر که در مدرسه اسقلال کرمانشاه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه و جمعی از مسئولان برگزار شد با اشاره به رشد و پیشرفت کشور در زمینه‌های مختلف، اظهار کرد: کشور ایران دارای شناسنامه ملی و پیشینه تاریخی قدرتمند و متمدنی است که با رجوع به تاریخ می‌توان مشاهده کرد که جز دوره‌ای بسیار کوتاه حقارت را تجربه نکرده است.

وی افزود: گواه تمدن و افتخارات ایران قوی کتیبه‌های دوران هخامنشیان و دوران ایران باستان خواهد بود و با یک جستجوی بصری در آثار باستانی این کشور از جمله طاق بستان و تخت جمشید و نیز مطالعه منشور سازمان ملل برگرفته از دوران کوروش کبیر می‌توان به این تمدن پرافتخار دست یافت.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی ریشه در گذشته بسیار دور این کشور دارد، تصریح کرد: در طول این تاریخ متمدن ت برخی از کاستی‌ها و بی‌خردی‌ها به یک قهقرایی رسیدیم که دوره قاجار و پهلوی باعث و بانی این دوره بوده است و قدر این شناسنامه پرافتخار را ندانستند.

صحرایی به سیر نزولی ایران در دوره قاجار تاکید و عنوان کرد: با وجود اینکه دوره قاجار ریشه بروز حقارت‌های ایران را پروراند اما در دوره پهلوی نیز این حقارت ادامه داشت و یک پدر و پسر ناتوان زمینه نفوذ بیگانگان به تمدن غنی ایران را ایجاد و در نهایت آن را زیر سوال بردند.

وی مطرح کرد: رضا خان پهلوی با بی کفایتی‌های خود ندانست چگونه باید از این شناسنامه ملی پرافتخار محافظت کند و اکنون نماد تمام عیار قدرنشناسی تمدن اسلامی بوده که تنها برای خانواده خود یعنی ایران قلدری می‌کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین به به روحیه عزت، تعالی جویی و افتخار طلبی ایرانی‌ها اشاره کرد و گفت: این روحیه برای مردم سبب شد که حقارت‌ها را قابل تحمل بداند و با تکیه بر احساس درونی و غرورانگیز خود علیه رژیم مستبد توسط امام خمینی به عنوان یک انسان شگفت انگیز قیام کنند.

صحرایی مطرح کرد: امام خمینی (ره) این حرکت عزت خواهی مردم ایران را در حالی رهبری می‌کرد که معتقد بود نژاد بیگانگان از نژاد ایرانیان برتر نبوده بلکه پیشرفت را در گرو خواستن و حرکت کردن مردم می‌دانست و این جنبش و جشن ثمره عزت خواهی و تعالی جویی ایرانیان است.

وی ادامه داد: اکنون ایران در جایگاهی قرار دارد که به سرعت در حال جبران کوتاهی‌های دوران حقارت خود بوده و این جنبش با پشتوانه مردم در حال حرکت به سمت قله‌های پیشرفت در همه ابعاد است این پیشرفت تمها خربوط به استان‌های مرکزی و پایتخت نیست.

استاندار گفت: امروز در استان کرمانشاه ۹۲ شرکت دانش بنیان در حال فعالیت هستند که تولید ۲۰ محصول منحصر به فرد در این استان انجام می‌گیرد این در حالیست که اگر این محصولات در کرمانشاه تولید نشود نمونه مشابه آن در جای دیگر از کشور تولید نخواهد شد.

وی آینده ایران اسلامی را در دست دانش آموزان تلاشگر این مرز و بوم دانست و تاکید کرد: ایران با یک پیشینه مقتدر دوران کوتاه نامطلوبی را در تاریخ خود تجربه کرد و اکنون با حضور توانگران و دانش آموزان دوباره در مسیر اوج خود در حرکت است و ایران اسلامی در حرکت خود روند صعودی را در حال سپری کردن است.

صحرایی در پایان با تاکید بر اینکه دستیابی به عزت و تمدن سازی نیازمند زحمت و تلاش است گفت: به زودی روزی را خواهیم دید که دانش پژوهان برای تحقیق خود باید زبان فارسی را یاد بگیرند همانطور که در اسناد لانه جاسوسی آمده امروز هیچ کشتی از تنگه هرمز عبور نمی‌کند مگر آنکه به زبان فارسی خود را معرفی و برای عبور اجازه بگیرد.