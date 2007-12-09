مدیر امور کتابخانه استان ایلام: 700 میلیون تومان دیگر برای تکمیل کتابخانه مرکزی ایلام اختصاص یافت

مرتضی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر هیئت دولت به این استان و بازدید وزیر ارشاد و معاون مالی او از پروژه کتابخانه مرکزی ایلام، گفت: خوشبختانه در جلسه اخیر شورای برنامه ریزی استان مبلغ 685 میلیون تومان به عملیات اجرایی این کتابخانه اختصاص یافت که 400 میلیون تومان آن از محل اعتبارات مازاد درآمدهای نفتی استان و 285 میلیون تومان دیگر نیز توسط کمیته برنامه ریزی استان اختصاص پیدا کرد.

وی افزود: بنابراین حدود 700 میلیون تومان از اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه تامین شد. با توجه به اینکه پروژه - به گفته مجری آن - با اعتباری حدود یک میلیارد تومان دیگر تا نیمه دوم سال 87 به بهره برداری می رسد، در صورت تخصیص 300 میلیون تومان دیگر، کتابخانه مرکزی ایلام - که در حال حاضر بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد - نیمه دوم سال آینده افتتاح می شود.

مدیر امور کتابخانه های عمومی ایلام همچنین با اشاره به پیشنهاداتی که در سفر هیئت دولت به استان مطرح کرده است، اضافه کرد: ما علاوه بر درخواست تامین بودجه برای تکمیل کتابخانه مرکزی استان، پیشنهاد ساخت نزدیک به 10 کتابخانه عمومی را در مراکز روستایی و نیز شهری مطرح کردیم اما با توجه به اینکه قرار شده است این موارد تنها از طریق استانداری پیگیری شود، در جلسات هیئت دولت به بحث گذاشته نشد و مصوبه ای هم در این خصوص نداشت.

ساخت کتابخانه مرکزی ایلام در زمینی به زیربنای پنج هزار و 150 متر مربع و از سال 1380 آغاز شد اما به دلیل کمبود اعتبارات، عملیات اجرایی آن تنها با 10 درصد پیشرفت فیزیکی از سال 81 تا 83 عملاً متوقف شد و سال گذشته نیز این کار به دلیل مشابه برای دومین بار متوقف شد. ساختمان این کتابخانه با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان در حال حاضر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.