ساختار روابط عمومی های کهگیلویه و بویراحمد نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، مراد علی پیوند ظهر چهارشنبه در نشست روابط عمومی‌های استان افزود: روابط عمومی‌ها چشم بینا و گوش شنوای دستگاه‌های اجرایی هستند که فعالیت مطلوب آنان به جهاد تبیین کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه تدوین چشم انداز پنج ساله و برش یک ساله به بهبود کیفیت عملکرد روابط عمومی‌ها منجر می‌شود، گفت: تشکیل یک هیئت اندیشه ورز ضرورتی برای سامان دهی روابط عمومی و شناسایی نقاط ضعف این بخش‌های مهم است.

پیوند اظهار داشت: روابط عمومی‌ها می‌توانند نقش مهمی در تبیین دستاوردهای انقلاب داشته و در این راستا روشنگری کنند.

وی افزود: به برکت انقلاب اسلامی، راه‌های توسعه در استان هموار شده و باید روابط عمومی دستاوردهای انقلاب را برای مردم با تعامل مناسب با رسانه‌ها بیان کنند.