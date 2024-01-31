شورای نگهبان نباید سر سوزنی برخلاف عدالت تصمیم بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غفوری ظهر چهارشنبه باحضور در همایش ناظرین انتخابات اظهار کرد: انتخابات هویت جمهوریت و اسلامیت نظام است.

وی افزود: دشمن می‌داند تا وقتی که مردم در صحنه حاضر باشند، حریف جمهوری اسلامی نخواهد شد. به‌همین خاطر است که بر روی عدم حضور مردم متمرکز شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه با بیان اینکه بنده مدافع قاطع شورای نگهبان بوده، هستم و خواهم بود، تصریح کرد:: خداوند متعال تأکید فرموده که امانت‌ها را به اهلش بسپارید، بنابراین اگر در شورای نگهبان تمام سوابق با دقت و موشکافی بررسی می‌شود همین سپردن امانت به اهلش است.

وی خاطرنشان کرد: از اینکه مصالح کشور و انتخابات، در بررسی‌های شورای نگهبان مد نظر قرار گرفته می‌شود کمال تشکر و قدردانی را داریم.

حجت الاسلام غفوری ادامه داد: مسئولیت شورای نگهبان برای تمهید مقدمات چنین اتفاق بسیار بزرگی، سنگین و حساس است و نباید سر سوزنی برخلاف عدالت تصمیم بگیرد.