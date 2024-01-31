به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد ظهر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از گروه پدافند هوایی ماهشهر، توان رزم و آمادگی دفاعی این یگان پدافندی را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: پدافندی ذکاوت و هوشیاری از مؤلفه مهم و اساسی مجموعه پدافند است.

وی در ادامه تقویت سامانه‌های پهپادی ارتش را گامی مهم و اثرگذار در تقویت بازدارندگی کشور دانست و ادامه داد: بومی سازی تجهیزات پدافندی موجب رشد و ارتقای توان دفاعی پدافند هوایی شده است؛ اگر در زمینه دفاعی وابسته بودیم، رشد و پیشرفت کنونی را نداشتیم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش اضافه کرد: سامانه سلاح‌های دوربرد بومی این نیرو در مراحل پایانی طراحی و تولید انبوه قرار دارد که به زودی به سازمان رزم یگان‌های پدافندی اضافه می‌شود.

وی بیان کرد: آموزش و تربیت کارکنان کارآمد و متخصص در کنار تجهیزات پیشرفته بومی موجب اقتدار پدافند هوایی در منطقه و مواجهه با تهدیدات احتمالی شده است.