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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۴

امیر سرتیپ صباحی فرد:

سامانه سلاح‌های دوربرد به یگان‌های پدافندی افزوده می‌شود

سامانه سلاح‌های دوربرد به یگان‌های پدافندی افزوده می‌شود

ماهشهر- فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از اضافه شدن سامانه سلاح‌های دوربرد به یگان‌های پدافندی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد ظهر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از گروه پدافند هوایی ماهشهر، توان رزم و آمادگی دفاعی این یگان پدافندی را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: پدافندی ذکاوت و هوشیاری از مؤلفه مهم و اساسی مجموعه پدافند است.

وی در ادامه تقویت سامانه‌های پهپادی ارتش را گامی مهم و اثرگذار در تقویت بازدارندگی کشور دانست و ادامه داد: بومی سازی تجهیزات پدافندی موجب رشد و ارتقای توان دفاعی پدافند هوایی شده است؛ اگر در زمینه دفاعی وابسته بودیم، رشد و پیشرفت کنونی را نداشتیم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش اضافه کرد: سامانه سلاح‌های دوربرد بومی این نیرو در مراحل پایانی طراحی و تولید انبوه قرار دارد که به زودی به سازمان رزم یگان‌های پدافندی اضافه می‌شود.

وی بیان کرد: آموزش و تربیت کارکنان کارآمد و متخصص در کنار تجهیزات پیشرفته بومی موجب اقتدار پدافند هوایی در منطقه و مواجهه با تهدیدات احتمالی شده است.

کد مطلب 6010453

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