بارش برف در قزوین تا جمعه ادامه دارد

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای امروز پنجشنبه و فردا گذر متناوب امواج از سطح منطقه را داریم و شاهد بارش برف و باران در سطح استان هستیم.

وی با بیان اینکه در مناطق کوهستانی بارش برف را پیش بینی می‌کنیم، افزود: از اواخر پنجشنبه تا عصر جمعه استان تحت پوشش سامانه بارشی قرار می‌گیرد که با هوای سرد همراهی می‌کند.

کارشناس هواشناسی قزوین با بیان اینکه این سامانه بارشی در برخی ساعات بارش برف را به همراه دارد، تاکید کرد: پس از خروج سامانه بارشی از صبح شنبه کاهش شدید دما و پدیده یخبندان رخ می‌دهد.

بهروزی در پایان با بیان اینکه در مدت زمان حضور این سامانه بارشی مخصوصاً در روز جمعه لغزندگی جاده‌ها و اختلال در سفرهای بین شهری وجود دارد، یادآور شد: برای این روز کاهش دید افقی و انسداد راه‌های روستایی نیز پیش بینی شده است.