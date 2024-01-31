اطلس امنیتی انتخابات در خوزستان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در گفتوگویی رسانهای در خصوص فعالیت ستاد امنیت انتخابات در خوزستان اظهار کرد: ستاد امنیت انتخابات استان در خرداد ماه امسال با ابلاغ استاندار تشکیل شد و با بررسیهای صورت گرفته اطلس امنیتی انتخابات در ۳۰ شهرستان در سه جنبه شامل قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات تهیه و رنگبندی شهرهای استان نیز مشخص شد.
وی اضافه کرد: کمیسیون رصد نارضایتی عمومی به منظور احصای نارضایتیها در خوزستان تشکیل شد و با دعوت از مدیران کل و فرمانداران شهرستانها و بازدید میدانی آن دسته از مشکلاتی که قابل رفع بودند، چاره اندیشی لازم صورت گرفت و مابقی به منظور گره گشایی به مرکز منعکس شده است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: ستاد امنیت انتخابات در خوزستان به صورت روزانه روند انتخابات را بررسی و چالشها را در استان احصا میکند و تمام سعی و تلاشش را برای برگزاری انتخابات در بستری امن و روان انجام میدهد.
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