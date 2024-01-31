۹ طرح برق رسانی کهگیلویه و بویراحمد در دهه فجر کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین طرحهای زیرساختی در زمینههای توسعه و بهینه سازی شبکه در سطح استان به بهره برداری می رسند.
وی بیان داشت: صنعت برق کهگیلویه و بویراحمد به ۱۸ شهر و ۱۸۰۴ روستای استان برای تأمین برق پایدار و مطلوب خدمات رسانی میکند.
مرادی تصریح کرد: این شرکت در استان ۳۰۰ هزار مشترک دارد.
وی با بیان اینکه برق رسانی به روستاهای بدون برق، توسعه و احداث شبکه روشنایی معابر، توسعه شبکههای روستایی و شهری و اصلاح و بهینهسازی شبکه برق روستایی و شهری، همواره در حال انجام است، گفت: برق رسانی به پروژه مسکن ملی و احداث خطوط فشار متوسط نیز انجام میشود و ۳۴۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف، ۱۲۰ دستگاه ترانسفورماتور، چهار هزار و ۷۱۱ اصله پایه فشار متوسط و فشار ضعیف از جمله حجم عملیاتی پروژههای قابل بهره برداری در دهه فجر سال جاری در استان است.
مرادی احداث و تعویض بیش از ۴۵۰ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خود نگهدار، برق رسانی به روستاهای حیدری آجم کهگیلویه و گر سواره چرام و احداث خط دو مداره قلعه رئیسی-دیشموک را از پروژههای مهم افتتاحی در دهه فجر عنوان کرد.
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