عملکرد مدیران استان تهران در انتخابات سال جاری ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه شورای اداری استان تهران که در حرم مطهر امام راحل برگزار شد، با اشاره به اهمیت شناخت انقلاب اسلامی، اظهار کرد: همانطور که امام راحل فرمود این انقلاب یک برنامه الهی و ایشان مجری آن بود.

جوهری با بیان اینکه امروز در یک جنگ شناختی بزرگ قرار گرفته‌ایم و وظیفه همه ما در این خصوص، جهاد تبیین است، اظهار کرد: دشمن با ایجاد چالش‌ها و شبهات مختلف به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات است و در این راستا باید تمام تلاشمان را به کار گیریم تا معادلات آنها را بر هم بزنیم.

وی با اشاره به اقدامات مختلف در حوزه انتخابات استان تهران گفت: از حدود یکسال قبل جلسات لازم برای تمهید امر انتخابات در استان آغاز شده و با راهبری استاندار محترم تهران و تلاش کمیته‌های مختلف و دستگاه‌های پشتیبان موضوعات مربوطه به خوبی اجرا شده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در ادامه بر ضرورت اجرای صحیح، دقیق و منظم و تبیین امر انتخابات و اجرای عدالت تبلیغات برای کاندیداها تاکید و عنوان کرد: دستگاه‌ها و ادارات بدانند که امکانات دولتی نباید به نفع و ضرر کاندیداهای خاص قرار بگیرد و در صورت مشاهده با این گونه رفتارها برخورد جدی صورت خواهد گرفت، از سوی دیگر بر اساس قانون، ظرفیت‌هایی مانند سالن را که می‌تواند به عدالت تبلیغاتی کمک کند، در اختیار ستاد انتخابات استان قرار گیرد تا به صورت عادلانه در اختیار کاندیداها قرار گیرد.

جوهری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: مسؤولان، در امر انتخابات، چهار مؤلفه مورد تاکید رهبری را در نظر داشته باشند و در عملکرد و تبیین موارد برای کارکنان و مخاطبان، این موضوعات را به خوبی تبیین کنند.

جوهری بر ضرورت دفاع از ارزش‌های انقلاب تاکید کرد و افزود: انتخابات آبروی نظام و ملت است و مسؤولان تمام تلاش و همتشان را به کار بگیرند تا این انتخابات با حضور و مشارکت قوی و شکوه هر چه تمام تر برگزار شود و در این راستا باید اعلام کنیم عملکرد مسؤولان و مدیران استان جهت برگزاری انتخابات مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت.