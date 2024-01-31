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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

دبیر کمیته فرهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد:

۱۶۹۸نفر در خصوص مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شدند

۱۶۹۸نفر در خصوص مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شدند

یاسوج- دبیر کمیته فرهنگی پیشگیری و درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستگیرشدگان سال جاری در خصوص مواد مخدر در استان، یکهزار و ۶۹۸ نفر بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد صالحی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته نیز در این راستا، یکهزار و ۶۶۳ نفر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه سه هزار و ۶۸۳ کیلوگرم مواد مخدر در سال جاری در استان کشف شد، گفت: در سال گذشته شش هزار و ۳۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شد.

صالحی تصریح کرد: همچنین در سال جاری هشت باند مواد مخدر در استان، متلاشی شد و بر اساس آخرین طرح شیوع شناسی اعتیاد، درصد معتادین استان در جمعیت بین ۱۵ تا ۶۴ سال ۱۲ هزار نفر است که از این تعداد پنج درصد یعنی ۶۰۰ نفر زن و مابقی مرد هستند.

کد مطلب 6010492

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