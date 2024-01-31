۱۶۹۸نفر در خصوص مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد صالحی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته نیز در این راستا، یکهزار و ۶۶۳ نفر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه سه هزار و ۶۸۳ کیلوگرم مواد مخدر در سال جاری در استان کشف شد، گفت: در سال گذشته شش هزار و ۳۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شد.

صالحی تصریح کرد: همچنین در سال جاری هشت باند مواد مخدر در استان، متلاشی شد و بر اساس آخرین طرح شیوع شناسی اعتیاد، درصد معتادین استان در جمعیت بین ۱۵ تا ۶۴ سال ۱۲ هزار نفر است که از این تعداد پنج درصد یعنی ۶۰۰ نفر زن و مابقی مرد هستند.