انتخاب رئیس جمهور لبنان در وقت تلف شده

انتخابات ریاست جمهوری لبنان اکنون به یک بازی فوتبال غیر دوستانه و سرنوشت ساز تبدیل شده که هر دو طرف تنها در تلاش هستند تا وضعیت متعادل فعلی را حفظ کنند.

ظاهرا داورغیرعادلی مانند برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نیز قضاوت این بازی عجیب را به عهده دارد؛ بدون اینکه یکی از طرفین بازی سیاسی، اطمینانی به داوری منصفانه این داور داشته باشد.

با اینکه گروه 8 مارس به رهبری میشل عون رئیس جریان ملی آزاد از گروه های مهم مسیحی و مشارکت حزب الله وجنبش امل با تغییر قانون اساسی لبنان برای تسهیل پیروزی ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان درانتخابات ریاست جمهوری موافقت کرده اند،اما جریان 14 مارس به رهبری سعد الحریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان و طرفدار دولت فواد سنیوره که اقلیت آن را به انحصارطلبی وتمامیت خواهی متهم کرده است، همچنان بر مواضع خود پافشاری می کند .

قانون اساسی لبنان تصریح می کند هر شخصی که خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد می کند اگر شاغل در ارتش باشد باید دو سال قبل از انتخابات رسما از مشاغل نظامی خود استعفا کرده باشد.

با توجه به اینکه میشل سلیمان فرمانده فعلی ارتش شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارد؛ به دلیل اشتغال در ارتش با مشکل قانونی روبرو است .

برای حل این مشکل اخیرا دو جریان 14 مارس(موافقان دولت) و8 مارس(مخالفان دولت) یک "سند سیاسی " را به امضا رساندند که به موجب آن، 10 نفر از نمایندگان وابسته به هر دو فراکسیون یعنی 5 مقابل 5 رسما از رئیس پارلمان لبنان درخواست کنند تا برای تعدیل ماده 49 قانون اساسی درباره انتخاب فرمانده ارتش اقدام کند.

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در این زمینه با سعد الحریری رئیس فراکسون المستقبل و برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه که برای کارگردانی صحنه انتخابات لبنان به بیروت سفر کرده بود، به رایزنی پرداخت.

متاسفانه گروه 14مارس پس ازموافقت با "سند سیاسی" مربوط به تعدیل قانون اساسی اعلام کرد که در صورتی با انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان موافقت خواهد کرد که پست نخست وزیری در آینده در اختیار سعد الحریری قرار گیرد.

این وضعیت یعنی مخالفت افراطیون گروه 14 مارس با طرح های نبیه بری بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری لبنان را با بن بست مواجه روبرو کرد.

به نظر می رسد در جریان این بازی سیاسی خطرناک، هر دو طرف به اندازه کافی خسته شده اند و ملت لبنان نیز بیش از این نمی تواند شاهد کارشکنی های 14 مارس باشد.

بنابراین طبق گزارشهای دریافتی،آخرین مهلت برای انتخاب ریاست جمهوری لبنان روز سه شنبه 20 آذر ماه جاری تعیین شده است .

هرچند انتخاب رئیس جمهوری در واقع در وقت تلف شده صورت می گیرد، اما شانس ژنرال میشل سلیمان که یک شخصیت مسیحی مارونی معتدلی به شمار می آید؛ برای نزدیک شدن به "بعبدا"(کاخ ریاست جمهوری لبنان) بیشتر است .

اگر در این فرصت کوتاه باقی مانده برای انتخاب رئیس جمهوری ،جریان14 مارس باز هم بخواهد شرایط خود را بر گروه های دیگر دیکته کند؛ قطعا وضعیت لبنان بحرانی تر خواهد شد.

در این صورت فرمانده ارتش لبنان در غیاب رئیس جمهوری، از اختیارات خود استفاده خواهد کرد و ضمن انحلال پارلمان در یک فرایند زمانی مشخصی، زمینه را برای یک انتخابات زودهنگام پارلمانی فراهم خواهد کرد.

آنچه مسلم است گروه 8 مارس تمام توان خود را برای حفظ امنیت لبنان و جلوگیری از ورود این کشور به یک جنگ نا خواسته داخلی به کار گرفت واکنون توپ در زمین گروه 14 مارس قرار دارد که این گروه اگر از این فرصت به طور معقول استفاده نکند قطعا لبنان با بحران جدیدی روبرو خواهد شد.

-----------------------------------------

حسن هانی زاده، کارشناس مسائل بین المللی