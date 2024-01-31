به گزارش خبرگزاری مهر، طرح سراسری عضویت رایگان در کتابخانههای عمومی در روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه اجرا میشود.
علاقهمندان برای عضویت رایگان در کتابخانههای عمومی، میتوانند با مراجعه حضوری به کتابخانههای استان یا پرتال کتابخانه های عمومی در سایت samanpl.ir ضمن دریافت کد تخفیف به عضویت در کتابخانههای عمومی اقدام کنند.
مدت اعتبار کد تخفیف تا پایان بهمن ماه خواهد بود.
افزون بر این، طرح بخشودگی جرایم دیرکرد منابع به امانت گرفته شده در کتابخانههای عمومی نیز از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه اجرا میشود.
اعضایی که منابع امانی خود را همچنان پس از اتمام تاریخ امانت در اختیار دارند، میتوانند با مراجعه به کتابخانه عمومی امانت دهنده و بازگرداندن کتابها، از بخشودگی جرایم دیرکرد این طرح برخوردار شوند.
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