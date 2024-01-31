کشف ۷۳۰ میلیارد ریال لوازم یدکی خودرو قاچاق در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی اظهار کرد: عرصه، امروز به واسطه تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس برای فعالیت قاچاقچیان تنگ شده است.

وی افزود: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با انجام تحقیقات و اقدامات فنی از تجمیع تعداد زیادی لوازم یدکی خودرو قاچاق داخل یک انبار در شهرستان رشت مطلع شده و به همراه نمایندگان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی به آدرس این مکان اعزام شدند.

فرمانده انتظامی گیلان از کشف ۸۶ هزار و ۲۸۸ عدد انواع لوازم یدکی خودرو قاچاق در بازرسی از این مکان خبر داد و با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۷۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این خصوص متهم ۵۰ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.