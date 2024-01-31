  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷

فرمانده انتظامی گیلان خبر داد؛

کشف ۷۳۰ میلیارد ریال لوازم یدکی خودرو قاچاق در رشت

کشف ۷۳۰ میلیارد ریال لوازم یدکی خودرو قاچاق در رشت

رشت- فرمانده انتظامی گیلان از کشف ۷۳۰ میلیارد ریال انواع لوازم یدکی خودرو قاچاق در بازرسی از یک انبار در شهرستان رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی اظهار کرد: عرصه، امروز به واسطه تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس برای فعالیت قاچاقچیان تنگ شده است.

وی افزود: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با انجام تحقیقات و اقدامات فنی از تجمیع تعداد زیادی لوازم یدکی خودرو قاچاق داخل یک انبار در شهرستان رشت مطلع شده و به همراه نمایندگان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی به آدرس این مکان اعزام شدند.

فرمانده انتظامی گیلان از کشف ۸۶ هزار و ۲۸۸ عدد انواع لوازم یدکی خودرو قاچاق در بازرسی از این مکان خبر داد و با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۷۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این خصوص متهم ۵۰ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6010531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • AE ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه .با وسایل خوراکی هم همین کار را می کننند بی رحم ها .آمریکایی ها مگه یک ایرانی این کار را می کنه ؟ محنتران و گرانفروشان و تولیدکنندگان خاطی باید به اشدمجازات و جریمه برسند تا مملکت ما ۲۰ درصد امید بیشتر شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها