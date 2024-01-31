به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جاننثاری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان بعد از ظهر چهارشنبه در شورای اطلاع رسانی استان اصفهان اظهار کرد: بی اعتنایی به اجرای تصمیمها و مصوبات این شورا در هیأت رسیدگی به تخلفات مطرح و برای آن تصمیمگیری میشود.
وی افزود: رسانهها پاسخگو نبودن مدیران نهادهای دولتی را به طور دقیق به شورا منعکس کنند تا پیگیری شود.
جان نثاری با بیان اینکه پاسخگویی ابتدا باید از سمت مدیرانِ نهادهای اجرایی و به طور خودجوش آغاز شود، گفت: بر اساس رویکرد شورای اطلاع رسانی استان هیچ محدودیتی برای انتشار اخبار وجود ندارد مگر مواردی را که شورای تأمین به طور مشخص اعلام کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان تاکید کرد: مسؤولان در هر ترازی که هستند باید پاسخگوی مردم باشند، البته گاهی اشاره به برخی مسائل در یک بازه زمانی خاص به مصلحت استان نیست که هم افزایی رسانهها در این زمینه ضروری است.
جان نثاری عنوان کرد: شورای اطلاع رسانی استان باید فرایند مطالبه گری و پاسخگویی را با برنامهریزی و اجرای روشهای مناسب متوازن کند.
وی افزود: رسانهها با تولید اخبار بدون ابهام و مطالبهگریِ اصولی مردم را از اقدامات مسؤولان و حتی کم کاریها و مشکلاتی که وجود دارد آگاه کنند.
جان نثاری پیشنهاد کرد: مطالبات و چالشهای اهالی رسانه به تفکیک نوع فعالیت آنها با تشکیل جلسات رستهای احصاء و چاره اندیشی شود.
وی افزود: برپایی میز خدمت، تسهیل فرایندهای جاری، امید آفرینی، تبلیغات محیطی و بیان دستاوردها و موفقیتها همزمان با دهه فجر به همه نهادهای دولتی ابلاغ شده و رسانهها اجرای آن را پیگیری و اطلاع رسانی کنند.
جان نثاری خاطرنشان کرد: فرایند اجرایی انتخابات در استان تاکنون به طور مطلوب پیش رفته و پیش بینیها و تجهیزات مورد نیاز در شعب اخذ رأی برای این رقابت سرنوشت ساز تأمین شده است.
وی تصریح کرد: تخلفات و تبلیغات زودهنگام داوطلبان به دقت رصد و با آن بدون چشمپوشی و تبعیض برخورد میشود.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفند سال جاری برگزار میشود.
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