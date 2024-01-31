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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۱

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان خبرداد؛

برگزاری استقبال نمادین از ورود امام خمینی (ره) در فرودگاه گرگان

برگزاری استقبال نمادین از ورود امام خمینی (ره) در فرودگاه گرگان

گرگان- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: همزمان با سراسر کشور مراسم استقبال نمادین از ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در فرودگاه بین‌المللی گرگان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدزمان قربانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه‌فجر مراسم استقبال نمادین ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در فرودگاه بین‌المللی گرگان در روز پنجشنبه ۱۲ بهمن برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم با حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و تعدادی از ائمه شیعه و سنی، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و اقشار مختلف مردمی اجرا می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: اهدای گل، اجرای سرودهای انقلابی، رژه موتوری یگان‌های نیروهای مسلح از محل فرودگاه تا امامزاده عبدالله گرگان از جمله برنامه‌های نخستین روز دهه مبارک فجر در گلستان است.

وی افزود: با آغاز چهل و پنجمین پیروزی انقلاب اسلامی ایران جشن‌های مختلف مردمی و ستادی در سراسر استان اجرا خواهد شد تا مردم طعم شیرین دستاوردهای نظام را احساس کنند.

کد مطلب 6010558

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