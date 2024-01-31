برگزاری استقبال نمادین از ورود امام خمینی (ره) در فرودگاه گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدزمان قربانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز دههفجر مراسم استقبال نمادین ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در فرودگاه بینالمللی گرگان در روز پنجشنبه ۱۲ بهمن برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مراسم با حضور استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران و تعدادی از ائمه شیعه و سنی، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و اقشار مختلف مردمی اجرا میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: اهدای گل، اجرای سرودهای انقلابی، رژه موتوری یگانهای نیروهای مسلح از محل فرودگاه تا امامزاده عبدالله گرگان از جمله برنامههای نخستین روز دهه مبارک فجر در گلستان است.
وی افزود: با آغاز چهل و پنجمین پیروزی انقلاب اسلامی ایران جشنهای مختلف مردمی و ستادی در سراسر استان اجرا خواهد شد تا مردم طعم شیرین دستاوردهای نظام را احساس کنند.
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