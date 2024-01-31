به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا ناجی ظهر چهارشنبه در همایش ائمه جماعات استان اصفهان اظهار کرد: انتخابات پرشور در پی برگزاری دهه فجر پرشور شکل خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه باید مساجد برای ایام الله دهه فجر آماده سازی شود، ادامه داد: ایجاد تشکل‌ها و جمع‌های کوچک مردمی استراتژی ما در ایام الله دهه فجر است که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر مردمی سازی و نشاط بخشی به مراسم دهه فجر صورت گرفته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه باید تجمعات مردمی را به خیمه‌های انقلاب گره زد، اعلام کرد: ۱۲ بهمن امسال آغاز انفجاری برای دهه فجر خواهد شد و دو نماز جمعه ۱۷ و ۲۲ بهمن با حضور پر شور برپا می‌شود.

جعفر عسگری، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان نیز با دعوت از مردم اصفهان برای حضور در انتخابات گفت: مردم اصفهان همواره پیشتاز بوده‌اند و امید است در این دوره از انتخابات نیز مشارکت چشمگیری داشته باشند و به حرمت خون شهدا مردانه پای صندوق رأی بیایند اگرچه در حوزه مدیریتی مشکلاتی داریم اما نباید دلیل بر عدم مشارکت شود.

وی از جناح‌های سیاسی خواست که دست از سیاسی کاری بردارند، ادامه داد: امید است افراد کارآمد رأی بیاورند و بتوان از ظرفیت آنها بهره برد.

عسگری با بیان اینکه هر مسجدی که بتواند بالغ بر ۵۰ میلیون تومان کمک مردمی برای توسعه حرمین جمع آوری کند به مشهد مقدس و اگر بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان جمع آوری شود به کربلای معلی مشرف خواهند شد، افزود: شرایط اقتصادی جامعه اجازه تبلیغ را نمی‌دهد هر چند مشارکت مردمی تاکنون ۱۳۲ درصد رشد داشته است.

وی گفت: سهم هر کاشی برای حرمین ۲۰۰ هزار تومان است.

وی با اعلام اینکه باید برنامه آشتی با مسجد را شکل دهید و با رونق مساجد اثرات آن را در مشارکت حداکثر مردم در انتخابات خواهید دید، افزود: باید از هر خانواده‌ای دعوت به حضور در مساجد کرد.

حجت‌الاسلام مجتبی کوچک‌زاده، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان ادامه داد: مساجد تنها جایگاه خواندن نماز نیست یکی از امورات مساجد برگزاری نماز جماعت است و باید سخنرانی و کلاس برگزار کرد.

وی با انتقاد از اینکه چرا باید درب مساجد را پس از برگزاری نماز ببندند گفت: در مساجد پس از امامان جماعت تاکید بر تشکل‌های بسیج است که جوانان را در قالب بسیج وارد مساجد کرد.

مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان ادامه داد: باید در قالب تشکل‌های بسیج اردوهای یکروزه و چند روزه را شکل داد و کمک‌های مومنانه در مساجد را در بین فقرای همان محله توزیع کرد.