مناطق آزاد كيش ايران و باتام اندونزي با يكديگر همكاري مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، حسين قاسمي مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در اين ملاقات با اشاره به علاقه دوطرف در جهت گسترش همكاري ها گفت: روابط اقتصادي دو منطقه آزاد كيش و باتام اندونزي علاوه بر ارتقاي سطح همكاريهاي دو كشور بزرگ ايران و اندونزي ، مي تواند حلقه اتصال دو منطقه خاورميانه و جنوب شرقي آسيا باشد.

وي افزود: همسايگي ايران با كشورهاي آسياي ميانه، زمينه راهيابي باتام به بازارهاي اين منطقه را نيز فراهم مي آورد.

وي در بخشي از اين مذاكرات به جاذبه هاي گردشگري دو منطقه آزاد كيش و باتام اشاره كرد و گفت: توسعه روابط گردشگري يكي از محورهاي اصلي همكاري ما مي تواند باشد و در اولين گام ، كيش امكانات پذيرايي از حجاج اندونزيايي را براي اقامت كوتاه در اين منطقه وانتقال به مكه مكرمه را در اختيار دارد.

عصمت عبدالله مدير عامل سازمان توسعه صنعتي باتام نيز آينده جزيره كيش را بدليل ايجاد زير بناهاي مناسب و توسعه سريع آن بسيار روشن خواند و گفت: امكاناتي كه دركيش فراهم شده است مي تواند همكاري بين دو منطقه و به فعل در آوردن قرار دادهاي في مابين را سرعت بخشد.

وي اظهارعلاقه كرد تا منطقه آزاد باتام در يكي از بازارهاي كيش غرفه اي برپا كند و نمايشگاه هاي تخصصي دو منطقه كيش و باتام هر چه سريعتر فعال شوند.

در پايان اين ديدار مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش اظهار اميدواري كرد كه در آينده نزديك خانم مگاواتي سوكارنو رييس جمهور و خانم ريني سوواندي وزير صنعت و تجارت اين كشور از كيش بازديد نمايند.

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