پرداخت ۶۰۰ فقره تسهیلات به مناسبت دهه فجر در اردبیل

قدیر حسنزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرداخت این تسهیلات از ایامالله دهه مبارک فجر آغاز میشود و پیشبینی میکنیم تا پایان سال ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به مددجویان کمیته امداد و خانوادههای نیازمند پرداخت شود.
وی تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال صندوق موفق به پرداخت چهار هزار فقره تسهیلات به ارزش ۶۸۱ میلیارد ریال شده است.
مدیر شعب صندوق امداد ولایت استان اردبیل گفت: این تسهیلات در قالب اشتغال، مسکن، درمان، حوزه فرهنگی و کارگشایی به نیازمندان و خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد پرداخت شده است.
حسنزاده افزود: عملکرد صندوق در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته مطلوب و مناسب است و پیشبینی میکنیم ۲۰ درصد نسبت به سال قبل با افزایش عملکرد پرداخت تسهیلات، روبهرو شویم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از مسئولان و عوامل اجرایی مؤسسات، مراکز نیکوکاری و هیأت امنای مساجد انتظار داریم تا با همافزایی صد درصدی از طریق صندوق و در قالب تفاهمنامه برای جامعه هدف خود در استان تسهیلات با ضمانت آسان را از طریق صندوق پرداخت کنند.
حسنزاده اضافه کرد: مدیران شرکتها و کارخانجات نیز میتوانند در کمک و مساعدت به کارگران خود با همافزایی صندوق نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه از طریق صندوق امداد ولایت استان اقدام کنند.
مدیر شعب صندوق امداد ولایت استان اردبیل یادآور شد: صندوق در تلاش است تا با طرحهای اجرایی، مشارکت اجتماعی گروههای مختلف جامعه را جذب کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه و جلب اعتماد آنها نسبت به صندوق اقدامات ارزندهای را انجام دهد.
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