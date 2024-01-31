پرداخت ۶۰۰ فقره تسهیلات به مناسبت دهه فجر در اردبیل

قدیر حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرداخت این تسهیلات از ایام‌الله دهه مبارک فجر آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد و خانواده‌های نیازمند پرداخت شود.

وی تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال صندوق موفق به پرداخت چهار هزار فقره تسهیلات به ارزش ۶۸۱ میلیارد ریال شده است.

مدیر شعب صندوق امداد ولایت استان اردبیل گفت: این تسهیلات در قالب اشتغال، مسکن، درمان، حوزه فرهنگی و کارگشایی به نیازمندان و خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد پرداخت شده است.

حسن‌زاده افزود: عملکرد صندوق در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته مطلوب و مناسب است و پیش‌بینی می‌کنیم ۲۰ درصد نسبت به سال قبل با افزایش عملکرد پرداخت تسهیلات، روبه‌رو شویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از مسئولان و عوامل اجرایی مؤسسات، مراکز نیکوکاری و هیأت امنای مساجد انتظار داریم تا با هم‌افزایی صد درصدی از طریق صندوق و در قالب تفاهمنامه برای جامعه هدف خود در استان تسهیلات با ضمانت آسان را از طریق صندوق پرداخت کنند.

حسن‌زاده اضافه کرد: مدیران شرکت‌ها و کارخانجات نیز می‌توانند در کمک و مساعدت به کارگران خود با هم‌افزایی صندوق نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق صندوق امداد ولایت استان اقدام کنند.

مدیر شعب صندوق امداد ولایت استان اردبیل یادآور شد: صندوق در تلاش است تا با طرح‌های اجرایی، مشارکت اجتماعی گروه‌های مختلف جامعه را جذب کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و جلب اعتماد آنها نسبت به صندوق اقدامات ارزنده‌ای را انجام دهد.