به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد هزار و ۳۵۰ طرح افتتاح و عملیات اجرایی ۸۳ طرح آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: از مجموع طرح‌های دهه فجر امسال هزار و ۳۷۲ طرح عمرانی با اعتبار ۱۱۰ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال و ۶۱ طرح اقتصادی با ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال افتتاح و یا کلنگ زنی می‌شود.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: برنامه‌های دهه فجر امسال با شعار «جشن ملی مشارکت قوی آینده‌ای روشن» برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن در همه شهرها زمین تأمین شده است، افزود: در بخش بنیاد مسکن افتتاح ۲۰۰ واحد مسکونی و ۲ هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی روستایی نیز در دهه فجر افتتاح می‌شود.

قاسمی فرزاد ادامه داد: امسال در مجموع ۶ هزار و ۴۶۰ واحد روستایی تحویل شده است و برای تحویل این واحدها به مساحت ۲۲۸ هزار و ۳۲۵ مترمربع و چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شد و در دهه فجر امسال همچنین پنج هزار قطعه زمین برای ساخت در ۶۰ روستا واگذار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۷۵ طرح هادی روستایی با یک هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال افتتاح می‌شود، افزود: در حوزه راه و شهرسازی و در شهرستان نهاوند ۱۲۸ زمین و در همدان ۲۴۱ قطعه و در قروه درگزین نیز ۳۴ مورد قطعه بزرگ به چهار هزار و ۱۱۵ نفر واگذار می‌شود.

قاسمی فرزاد گفت: در شهرستان ملایر نیز برای ساخت هشت هزار واحد مسکونی در این شهرستان کلنگ زنی خواهد شد.

وی در باره راه اندازی فرودگاه همدان یادآور شد: سه فروند هواپیما برای فعالیت در مسیر همدان خریداری شده که در حال گذراندن مراحل خرید هستند.

استاندار همدان درباره مشکل کم آبی در همدان نیز گفت: برخی کشاورزان الگوی کشت را اجرا و رعایت نمی‌کنند و هندوانه که برای یک کیلو ۷۰ لیتر آب مصرف می‌کند، کشت می‌کنند و حتی آن را برداشت نمی‌کنند و به رایگان در اختیار دیگران قرار می‌دهند.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه منابع آبی استان همدان در حال تحلیل و از بین رفتن است، تاکید کرد: فرهنگ سازی در حوزه مصرف آب ضروری است.

وی میزان استاندارد مصرف آب در همدان را سالانه ۵۲ میلیون مترمکعب خواند و یادآور شد: امروزه بیش از ۶۴ میلیون متر مکعب آب مصرف می‌شود.

استاندار همدان درباره کارخانه پتروشیمی همدان نیز با اشاره به اینکه حقوق چهار ماه کارکنان پتروشیمی پرداخت شد، اظهار کرد: این کارخانه باید بتواند محصولات خود را در بورس عرضه کند.

قاسمی فرزاد ادامه داد: میزان مصرف روزانه مرغ در همدان ۱۵۰ تن است که تا ۲۲۰ تن تولید و بقیه به استان‌های دیگر ارسال می‌شود.