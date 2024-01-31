رشد اقتصادی مردم گمیشان با تاسیس بازارچه مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه عصر چهارشنبه در جمع نخبگان و معتمدین سیمین شهر اظهار کرد: راهکارهای رفع مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف این شهر بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه همه ما باید برای رفع مشکلات استان تلاش کنیم و در مقابل مشکلات ناامید نشویم، افزود: این رویه نگاه جهادی است و ایران تنها کشوری است که در برابر استعمار ایستاده و صادقانه برای مستضعفین و محرومین ایستادگی کرده است.

استاندار گلستان گفت: وجود مدارس کانکسی هیچ توجیهی در استان ندارد و یکی از مصوبات اصلی این شهر ساماندهی مدارس کانکسی است که به زودی باید انجام شود.

وی در خصوص اجرای طرح دامپروری قراردادی، افزود: در این طرح که گلستان نخستین استان و پیشرو است، دولت از خرید نهاده‌های دامی تا فروش دام‌های سبک همراه دامداران است.

زنگانه اظهار کرد: یکی از برنامه‌های کاروان خدمت امید آفرین استانداری گلستان برای مردم گمیشان راه اندازی بازارچه مرزی است که با تحقق این خواسته مردم وضعیت اقتصادی این شهرستان رشد فزاینده ای خواهد داشت.

استاندار گلستان حمایت از شرکت‌های دانش بنیان خبر داد و گفت: موافق توسعه آنها هستیم و طرح توسعه شرکت‌های دانش بنیان اشتغال زا جزو مصوبات سفر به این شهر خواهد بود.