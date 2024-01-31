صیانت از آرمان های انقلاب ماموریت خطیر آحاد جامعه است

حجت الاسلام صادق صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انقلاب اسلامی به بهای خون شهیدان به دست آمده و صیانت از آن به عنوان یک سرمایه بسیار مهم و ارزشمند در برابر توطئه ها و دسیسه های دشمنان، وظیفه همگانی است.

وی حضور در صحنه های حمایت از انقلاب اسلامی همچون انتخابات، راهپیمایی ها و ... را وظیفه شرعی و همگانی دانست و خاطرنشان کرد: در همین راستا برای حفاظت، صیانت و دفاع از انقلاب اسلامی همگان دارای وظایف هستند که از مهمترین وظایف ما در برابر انقلاب اسلامی است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی مشگین شهر گفت: انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی مؤثر و کارآمد همواره توانسته است در تمامی ابعاد، سطوح و… به صورت همه جانبه نقش آفرینی مؤثر و کارآمد داشته باشد.

صمدی بیان کرد: در همین راستا در دوران کنونی با توجه به عمق یافتن، پیچیدگی، گستردگی و... دشمنی و خباثت های دشمنان علیه انقلاب اسلامی بر عموم ملت مؤمن، بصیر و انقلابی ایران اسلامی واجب است تا با آمادگی همه جانبه، شناخت اهداف روش ها و مقاصد دشمن زمینه تحقق اهداف و خواسته های دشمنان را مسدود کنند.