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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۸

رییس تبلیغات اسلامی مشگین شهر:

صیانت از آرمان های انقلاب ماموریت خطیر آحاد جامعه است

صیانت از آرمان های انقلاب ماموریت خطیر آحاد جامعه است

مشگین شهر _ رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مشگین شهر گفت: صیانت از آرمان های انقلاب به عنوان یک سرمایه بسیار ارزشمند در برابر توطئه ها و دسیسه های دشمنان ماموریت خطیر آحاد جامعه است.

حجت الاسلام صادق صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انقلاب اسلامی به بهای خون شهیدان به دست آمده و صیانت از آن به عنوان یک سرمایه بسیار مهم و ارزشمند در برابر توطئه ها و دسیسه های دشمنان، وظیفه همگانی است.

وی حضور در صحنه های حمایت از انقلاب اسلامی همچون انتخابات، راهپیمایی ها و ... را وظیفه شرعی و همگانی دانست و خاطرنشان کرد: در همین راستا برای حفاظت، صیانت و دفاع از انقلاب اسلامی همگان دارای وظایف هستند که از مهمترین وظایف ما در برابر انقلاب اسلامی است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی مشگین شهر گفت: انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی مؤثر و کارآمد همواره توانسته است در تمامی ابعاد، سطوح و… به صورت همه جانبه نقش آفرینی مؤثر و کارآمد داشته باشد.

صمدی بیان کرد: در همین راستا در دوران کنونی با توجه به عمق یافتن، پیچیدگی، گستردگی و... دشمنی و خباثت های دشمنان علیه انقلاب اسلامی بر عموم ملت مؤمن، بصیر و انقلابی ایران اسلامی واجب است تا با آمادگی همه جانبه، شناخت اهداف روش ها و مقاصد دشمن زمینه تحقق اهداف و خواسته های دشمنان را مسدود کنند.

کد مطلب 6010647

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