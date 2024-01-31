به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار در نشست خبری ویژه دهه فجر عنوان کرد: دهه فجر زمانی برای یادآوری آرمانهایی است که مردم برای آن انقلاب کردند و فرصتی که دولت خدمات خود را در یک سال گذشته بیان کند.
وی بیان داشت: اتفاقات مثبتی در دو سال گذشته از دولت سیزدهم علیرغم همه محدودیتها و تحریمها شاهدیم و طرحی نو درانداخته شد، نرخ رشد کشور بعد از ۱۰ سال مثبت شده است، جهش صادرات نفت مثبت شده و کاهش نرخ رشد نقدینگی را شاهدیم و الان به ۲۵ درصد رسیده است.
استاندار کرمان از کاهش نرخ بیکاری در استان و ارتقای رتبه کسب و کار استان به ۱۲ خبر داد و گفت: البته کاهش نرخ بیکاری به معنای این نیست که بیکار نداریم.
فداکار گفت: در راستای شفافسازی، انتشار اسامی بدهکاران را برای اولین بار داشتیم. اجرای نسخهنویسی الکترونیکی در حوزه بهداشت و درمان، کنترل مصرف دارو را رقم زد.
وی افزود: بیمه درمان زوجهای نابارور به ۹۰ درصد رسیده است و در همین راستا در همکاری با صندوق امداد ولایت و بنگاههای اقتصادی، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار قرار گرفته است.
استاندار کرمان به پروژههای دهه فجر ۱۴۰۲ نیز اشاره داشت و گفت: در مجموع پروژههای بخش دولتی و غیردولتی، افتتاح و کلنگزنی ۸۶۸ پروژه با بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار را خواهیم داشت.
فداکار ادامه داد: در بخش دولتی پروژههای مهم دیگری با ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیز از جمله مجتمع مس درهآلو داریم که بعد از دهه فجر افتتاح میشوند.
وی در تشریح پروژههای افتتاحی دهه فجر به بیش از یک هزار میلیارد تومان در حوزه راه و شهرسازی، ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه آب منطقهای، راهداری شمال و جنوب استان با ۱,۲۰۰ میلیارد تومان و شرکت گاز با ۱,۶۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد.
استاندار کرمان تصریح کرد: امسال در حوزه آموزش و پرورش در مجموع ۱۷۹ فضای آموزشی با ۱۰۵۲ کلاس درس و چهار خوابگاه دانشآموزی افتتاح و تجهیز هزار کلاس درس به سیستمهای گرمایشی و سرمایشی انجام شده است.
فداکار، تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی استان در سال جاری را ۴۶ هزار مورد اعلام کرد و گفت: تا امروز ۱۰۵ درصد این تعهد محقق شده است.
استاندار کرمان به دو اتفاق مهم در استان اشاره داشت و گفت: زغال سنگ ظرفیت تاریخی و مهم استان کرمان است و اشتغال و معیشت سه شهرستان تحت تأثیر این صنعت است.
فداکار، ادامه داد: عدم سرمایهگذاری و نوسازی در صنعت زغال سنگ موجب کاهش کیفیت و کمیت زغال تولیدی استان شده و به نوعی وضعیت اقتصادی آن را نیز تحت تأثیر قرار داد.
استاندار کرمان از آموزشهای مهارتی در استان با استفاده از ظرفیتهای مفصل فنی و حرفهای نام برد و این اقدام را در حوزه اشتغال مؤثر دانست.
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