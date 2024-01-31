به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی ظهر چهارشنبه در همایش استانی اعضای هیأت‌های نظارت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: از ابتدای سال نقشه راه انتخابات استان را در چند حوزه و بر مبنای تأکیدات رهبر معظم انقلاب طراحی کردیم و ضمن تشکیل کمیته‌های تخصصی، اولویت را بر آموزش قرار دادیم.

وی از تشکیل قرارگاه مرکزی انتخابات در استانداری به منظور بررسی روند برگزاری این رویداد خبر داد و افزود: این قرارگاه شامل میز مشارکت، میز امنیت، میز سلامت، میز اجرایی و میز رقابت و شور انتخاباتی است و از هفته آینده به ریاست استاندار برگزار می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه رأی مردم حق‌الناس است، خواستار کنترل دقیق فرآیند انتخابات در اجرا شد و گفت: سلامت انتخابات از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است و به مشارکت که قله فعالیت ما است منجر می‌شود.

وی با اشاره به تدابیر ویژه برای آمادگی ۱۰۰ درصدی در انتخابات، تصریح کرد: در قرارگاه مرکزی انتخابات، گزارش میدانی و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت بالا ارائه خواهد شد و جزئیات مربوط به سلامت، امنیت، اطلاعات و امکانات مربوطه بررسی خواهد شد.

منصور ذوالعلی، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان کرمان نیز در این جلسه از افزایش تعداد آمار تأیید صلاحیت شده‌ها به ۳۸۴ نفر تاکنون خبر داد و گفت: در حال حاضر صلاحیت ۶۶ درصد داوطلبان تأیید شده و احتمال افزایش آمار آنها وجود دارد.