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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۹:۱۳

تله تئاتر "مهمانی درندگان" تدوین می‌شود

تئاتر تلویزیونی "مهمانی درندگان" به تهیه‌کنندگی علی‌اصغر آزادان در مراحل تدوین به سر می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر تلویزیونی "مهمانی درندگان" به کارگردانی هنری رشید بهنام و کارگردانی تلویزیونی مسعود فروتن برای گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما تولید می‌شود. در این تله تئاتر شهره سلطانی، میکائیل شهرستانی، حمید افشار، مسعود دلخواه، محمدعلی ساربان و محمد ابهری به ایفای نقش پرداخته‌اند.

داستان "مهمانی درندگان" در فرانسه تحت اشغال آلمانی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتد. هنگام برگزاری یک جشن تولد، افسری آلمانی وارد می‌شود و اعلام می‌کند چون یکی از نیروهای آلمانی کشته شده، هر خانواده باید یک گروگان به اشغالگران بدهند. در چنین شرایطی همه ماهیت اصلی خود را نشان می‌دهند.

کد مطلب 601071

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