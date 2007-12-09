به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر تلویزیونی "مهمانی درندگان" به کارگردانی هنری رشید بهنام و کارگردانی تلویزیونی مسعود فروتن برای گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما تولید می‌شود. در این تله تئاتر شهره سلطانی، میکائیل شهرستانی، حمید افشار، مسعود دلخواه، محمدعلی ساربان و محمد ابهری به ایفای نقش پرداخته‌اند.

داستان "مهمانی درندگان" در فرانسه تحت اشغال آلمانی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتد. هنگام برگزاری یک جشن تولد، افسری آلمانی وارد می‌شود و اعلام می‌کند چون یکی از نیروهای آلمانی کشته شده، هر خانواده باید یک گروگان به اشغالگران بدهند. در چنین شرایطی همه ماهیت اصلی خود را نشان می‌دهند.