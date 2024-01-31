اجرای ۴۱۰ برنامه در حوزه ورزش و جوانان در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد فروغی ضمن تبریک ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دهه فجر یکی از مناسب‌ترین فرصت‌های سال برای خدمت رسانی بیشتر مسؤولان و دستگاه‌های اجرایی به مردم و شهروندان در تمامی حوزه‌ها بوده و شایسته است که در این ایام شادی و سرور، بهترین خدمات به هموطنان ارائه شود.

وی مطرح کرد: در همین راستا و در جهت جلب رضایت مردم استان به ویژه جامعه بزرگ ورزش و جوانان، اداره کل ورزش و جوانان البرز نیز همچون سال‌های گذشته، برنامه‌های ویژه ای را برای این ایام تدارک دیده است. مجموعاً در دو حوزه ورزش و جوانان شاهد اجرای ۴۱۰ برنامه در دهه فجر ۱۴۰۲ خواهیم بود.

فروغی با اشاره به اجرای ۳۵۱ برنامه در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی و ۵۹ برنامه در حوزه فرهنگی و جوانان گفت: در بخش ورزش قهرمانی برنامه‌هایی از جمله برگزاری مسابقات ورزشی در رده‌های سنی مختلف و رشته‌های گوناگون، اعزام ورزشکاران به رقابت‌های کشوری، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی ورزشی و … صورت می‌گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز افزود: همایش‌های متعدد در اقصی نقاط استان از جمله پیاده روی خانوادگی، کوه پیمایی خانوادگی و …، جشنواره‌های ورزش همگانی، ثبت رکوردهای ورزشی، راه اندازی پویش‌های مختلف با محوریت ورزش و خانواده، دوره‌های عمومی و رایگان ورزشی و… نیز در بخش ورزش همگانی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: برگزاری نشست جوانان با مسؤولان، برپایی نمایشگاه هنری، اعزام به اردوی راهیان نور، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره رایگان در موضوعات اجتماعی و خانواده، دیدار با جانبازان و خانواده گرانقدر شهدای ورزشکار و تکریم و تجلیل از این عزیزان و اجرای همایش‌ها و جشنواره‌های فرهنگی هنری از برنامه‌های این اداره کل در حوزه فرهنگی و امور جوانان هستند.

فروغی ادای احترام و غبارروبی مزار شهدا در تمامی شهرستان‌ها، جلسات تخصصی در حوزه جوانان، اجرای نمایش‌ها و مراسم مذهبی و … را از دیگر برنامه‌های این حوزه برشمرد و مطرح کرد: در حوزه عمرانی نیز پروژه استخر فردیس تکمیل شده و در این ایام افتتاح می‌شود و به بهره برداری می‌رسد.