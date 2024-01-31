پایان هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال با پیروزی فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم لیگ برتر آقایان امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه با انجام یک دیدار پایان یافت.

در این دیدار تیم فولاد هرمزگان مقابل تیم آورتا ساری با نتیجه ۸۵ بر۸۳ به پیروزی دست یافت. مارکو پروویچ در این بازی با ۳۲ امتیاز، ۹ ریباند، ۱ پاس گل و کارایی ۳۶ بهترین بازیکن شد.

در سایر دیدارهای این هفته که طی روزهای قبل برگزار شد، تیم کاله مازندران مقابل ذوب آهن اصفهان رفت صاحب برتری ۸۸ بر ۶۹ شد. مهرام تهران مقابل تیم صنعت مس کرمان با نتیجه ۹۹ بر ۹۷ شکست خورد. لیموندیس شیراز در مصاف با رعد پدافند هوایی با نتیجه ۱۰۱ بر ۸۸ پیروز شد.

همچنین در این هفته مس رفسنجان مقابل تیم طبیعت تهران به میدان رفت و با نتیجه ۷۲ بر ۶۰ شکست خورد. ضمن اینکه نفت آبادان در این هفته، به مصاف تیم شهرداری گرگان رفت و با نتیجه ۹۲ بر ۸۳ به پیروزی رسید.