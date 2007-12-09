همکاری ایران با آژانس قابل قبول است / پیشنهاد مشوقها به ایران داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر "کنث کاتزمن" (Dr. Kenneth Katzman) تحلیلگر مسائل خاورمیانه به ویژه در مسائل ایران و عراق برای سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا در گفتگو با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری مهر خاطر نشان کرد:" به طور کلی پاسخ دولت بوش منعکس کننده دیدگاه های من در این مسئله است."

وی که در سرویس تحقیقاتی کنگره، تحلیلهایی را درباره مسائل سیاسی، نظامی و دیپلماتیک خلیج فارس و همچنین درباره سیاست آمریکا در این منطقه به اعضای کنگره ارائه می دهد، افزود:"همکاری ایران در زمینه برنامه گذشته آن قابل قبول است، اما مسئله کلیدی، برنامه کنونی غنی سازی اورانیوم آن است. گزارش آژانس به هیچ گونه پایبندی ایران به درخواستهای شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مسئله اشاره ای نمی کند و بنابراین، گزارش آژانس راه حلی را برای این مسئله ارائه نمی دهد."

کاتزمن در ادامه سیاستهای خصمانه واشنگتن علیه تهران ادعا کرد: " از نظر خود من تنها راه پیش روی آمریکا برای حل این بحران ادامه فشار برای تصویب تحریمهایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در جهت متقاعد کردن ایران است که اگر برنامه غنی سازی خود را تعلیق نکند، منزوی خواهد شد و همچنین در صورت همراهی ، پیشنهاد مشوقها به ایران داده خواهد شد."

کاتزمن پیش از این تحلیلگر سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) بوده و اطلاعاتی در زمینه تروریسم دارد.

به گزارش مهر، این در حالی است که محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا از پیشرفت در همکاری تهران با این نهاد درباره برنامه هسته ای ایران خبر داد و تاکید کرد هیچ مدرکی درباره نظامی بودن این برنامه وجود ندارد؛ از

سوی دیگر سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا(NIE) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته، حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحات اتمی نداشته است.