۷ فقره سرقت در بیجار کشف شد

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلیس با هدف ارتقا آرامش خاطر شهروندان و به منظور پیشگیری از جرایم طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز را در قالب طرح ارتقا امنیت محله محور به مدت یک هفته اجرا گذاشت.

وی افزود: در این طرح که با مشارکت پلیس‌های تخصصی و انتظامی شهرستان بیجار اجرا شد که در این راستا ۵ سارق سابقه‌دار دستگیر و ۷ فقره سرقت نیز از آنان کشف شد.

سرهنگ قربانی با اشاره به اینکه در این طرح یک موتورسیکلت سرقتی کشف شد، بیان کرد: این سرقت‌ها در حوزه موتورسیکلت کابل مخابراتی و ساختمان‌های نیمه کاره بود که شهروندان باید موارد مشکوک را با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.