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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۳۹

فرمانده انتظامی بیجار:

۷ فقره سرقت در بیجار کشف شد

۷ فقره سرقت در بیجار کشف شد

بیجار_فرمانده انتظامی بیجار گفت: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت محله محور ۵ سارق سابقه‌دار دستگیر و ۷ فقره سرقت نیز از آنان کشف شد.

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلیس با هدف ارتقا آرامش خاطر شهروندان و به منظور پیشگیری از جرایم طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز را در قالب طرح ارتقا امنیت محله محور به مدت یک هفته اجرا گذاشت.

وی افزود: در این طرح که با مشارکت پلیس‌های تخصصی و انتظامی شهرستان بیجار اجرا شد که در این راستا ۵ سارق سابقه‌دار دستگیر و ۷ فقره سرقت نیز از آنان کشف شد.

سرهنگ قربانی با اشاره به اینکه در این طرح یک موتورسیکلت سرقتی کشف شد، بیان کرد: این سرقت‌ها در حوزه موتورسیکلت کابل مخابراتی و ساختمان‌های نیمه کاره بود که شهروندان باید موارد مشکوک را با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6010722

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