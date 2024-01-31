به گزارش خبرنگار مهر، جمشید عیدانی عصر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران بیان داشت: عملیات اجرایی طرح تغذیه مصنوعی دشت گزیر که با هدف حفاظت از چاه‌های منطقه دشت گزیر، جمع‌آوری و مهار آب‌های سطحی و تغذیه نمودن این آب‌ها به سفره‌های زیرزمینی در دستورکار شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان قرار گرفته بود، با ۱۰۰ درصد پیشرفت به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است.

وی، با اشاره به مشارکت و نقش موثر اهالی بومی و به‌ویژه بزرگان و معتمدان محلی گزیر در اجرای این طرح بیان کرد: در این طرح دولت اقدام به حفاظت از چاه‌های دومنظوره و توسعه حوضچه‌های ذخیره آب کرده، تا آب از طریق لوله‌ها و تغذیه مصنوعی به لایه‌های زیرین زمین منتقل شوند.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان، با اشاره به مراحل مختلف اجرای این طرح اظهار کرد: از جمله اقدامات انجام شده در این طرح می‌توان به اجرای عملیات لایروبی چاه تزریق شمال شرق دشت، ایجاد دیوار محافظتی با استفاده از بلوک سیمانی جهت جلوگیری از ریزش چاه، اجرای قالب‌بندی و بتن ریزی فونداسیون زیر دیوار چینی، تعویض لوله‌ها به علت پوسیدگی لوله‌های موجود در چاه آب تزریق شمال شرق دشت، استقرار لوله ای تخلیه آب به هنگام عملیات لایروبی در زیر سطح آب، تعبیه حوضچه آرامش برای ذخیره آب، انتقال آب از رودخانه به داخل حوضچه و همچنین انتقال آب به وسیله لوله به داخل چاه اشاره کرد.

عیدانی تشریح کرد: با بررسی هیدروگراف دشت که نشانگر تغییر در ذخیره سفره آب زیرزمینی است می‌توان حجم تغذیه ناشی از طرح تغذیه مصنوعی را به‌دست آورد.

وی یادآورشد: اجرای طرح تغذیه مصنوعی به روش چاه تزریقی سبب افزایش سطح آب زیرزمینی آبخوان شده است و این نشان دهنده ی تاثیر مثبت تغذیه مصنوعی بر سطح آب زیرزمینی است به نحوی که در حال حاضر طبق مطالعات انجام شده میزان تغذیه مصنوعی در آبخوان حدود ۰.۷ میلیون مترمکعب در سال است.

این مسوول گفت: باتوجه به اینکه در این روش مردم نقش مستقیم و مشارکتی در نگهداری از تاسیسات دارند، اجرای این تغذیه مصنوعی می‌تواند تداوم و پایداری بیشتری داشته باشد.

طرح تغذیه مصنوعی دشت گزیر بندرلنگه یکی از طرح‌های نیمه‌تمام استان هرمزگان بوده که عملیات اجرایی آن در سال ۹۶ آغاز شد. دشت گزیر در ۲۰ کیلومتری شمال شرق شهر بندرلنگه در زون ۴۰ شمال شرقی قرار دارد.

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