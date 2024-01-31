به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان بهارستان کرمانشاه که با حضور استاندار کرمانشاه انجام گرفت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بیمارستان بهارستان ویژه بیماران سرطانی با هشت هزار و ۵۰۰ متر زیربنا هم اکنون بیش از ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: قرار است این پروژه بیمارستانی تا هفته آینده توسط پیمانکار به طور کامل تحویل داده شود و پس از آن در بازه زمانی ۲ ماهه تا پایان سال تجهیزات لازم در آن نصب خواهد شد و در نهایت پس از نصب تجهیزات در اوایل سال آینده و در فصل بهار آماده بهره‌برداری خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با تاکید بر اهمیت پروژه، تصریح کرد: این بیمارستان جز پیشرفته‌ترین بیمارستان مجهز با تجهیزات روز دنیا است که آن را جز بی‌نظیرترین بیمارستان‌های دولتی در حوزه درمان سرطان قرار داده است و مشابه آن در کشور وجود ندارد.

محمدی ادامه داد: این بیمارستان سرطان با ۱۲۰ تخت بستری روزانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ نفر را به طور سرپایی در بخش رادیو تراپی پذیرش خواهد کرد و با جانمایی شش بومکر برای راه اندازی دستگاه‌های رادیو تراوی هم اکنون سه دستگاه در فاز نخست خریداری و در آینده در صورت نیاز سه دستگاه دیگر نیز خریداری و جاگذاری خواهد شد.

وی همچنین به اعتبارات صرف شده برای این بیمارستان اشاره و خاطرنشان کرد: مبلغ یک هزار میلیارد تومان برای تجهیزات و پت اسکن و ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیز در بخش ساختمانی آن هزینه شده است.