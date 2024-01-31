  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

مجهزترین بیمارستان سرطان کشور در کرمانشاه افتتاح می‌شود

مجهزترین بیمارستان سرطان کشور در کرمانشاه افتتاح می‌شود

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تاکید بر اهمیت سلامت و رسیدگی به بیماران سرطانی، گفت: بزرگترین و مجهزترین بیمارستان سرطان کشور در کرمانشاه به زودی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان بهارستان کرمانشاه که با حضور استاندار کرمانشاه انجام گرفت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بیمارستان بهارستان ویژه بیماران سرطانی با هشت هزار و ۵۰۰ متر زیربنا هم اکنون بیش از ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: قرار است این پروژه بیمارستانی تا هفته آینده توسط پیمانکار به طور کامل تحویل داده شود و پس از آن در بازه زمانی ۲ ماهه تا پایان سال تجهیزات لازم در آن نصب خواهد شد و در نهایت پس از نصب تجهیزات در اوایل سال آینده و در فصل بهار آماده بهره‌برداری خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با تاکید بر اهمیت پروژه، تصریح کرد: این بیمارستان جز پیشرفته‌ترین بیمارستان مجهز با تجهیزات روز دنیا است که آن را جز بی‌نظیرترین بیمارستان‌های دولتی در حوزه درمان سرطان قرار داده است و مشابه آن در کشور وجود ندارد.

محمدی ادامه داد: این بیمارستان سرطان با ۱۲۰ تخت بستری روزانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ نفر را به طور سرپایی در بخش رادیو تراپی پذیرش خواهد کرد و با جانمایی شش بومکر برای راه اندازی دستگاه‌های رادیو تراوی هم اکنون سه دستگاه در فاز نخست خریداری و در آینده در صورت نیاز سه دستگاه دیگر نیز خریداری و جاگذاری خواهد شد.

وی همچنین به اعتبارات صرف شده برای این بیمارستان اشاره و خاطرنشان کرد: مبلغ یک هزار میلیارد تومان برای تجهیزات و پت اسکن و ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیز در بخش ساختمانی آن هزینه شده است.

کد مطلب 6010739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها