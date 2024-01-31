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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۲

استاندار کرمانشاه:

بهره برداری بیمارستان سرطان جزو اولویت‌های قطعی کرمانشاه است

بهره برداری بیمارستان سرطان جزو اولویت‌های قطعی کرمانشاه است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: بهره برداری بیمارستان سرطان کرمانشاه جزو اولویت‌های قطعی این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان بهارستان کرمانشاه که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مدیر پروژه و رئیس این بیمارستان انجام گرفت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از بیماری‌های فزاینده بشر سرطان است که علاوه بر درد و رنج بسیار بر بیمار و خانواده او هزینه‌های سرسام آوری برای آنها به دنبال دارد.

وی راه اندازی و پیگیری بیمارستان سرطان کرمانشاه را از برکات سفر مقام معظم رهبری دانست و افزود: با تصویب این پروژه در سفر پربرکت رهبری هم اکنون این پروژه در مراحل پایانی خود به سر می‌برد و قرار است که تا هفته آینده این مجموعه تحویل داده شود.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پس از تحویل بیمارستان سرطانی استان کرمانشاه استقرار و تجهیز بیمارستان در دستور کار قرار خواهد گرفت که در فاصله کوتاهی این پروژه قابل بهره برداری برای استان کرمانشاه و بیماران مهمان استان‌های همجوار است.

صحرایی با تاکید بر اینکه بخش‌های اصلی تکمیل بیمارستان سرطان کرمانشاه انجام شده، گفت: این پروژه جز اولویت‌های قطعی استان است که به زودی پس از نصب تجهیزات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: به منظور تجهیز و تهیه دستگاه‌های مورد نیاز تکمیلی برای این بیمارستان در آینده جلسه‌ای با مجموعه علوم پزشکی کرمانشاه خواهیم داشت و حداکثر تا انتهای فصل بهار این پروژه قابل استفاده و بهره برداری است.

کد مطلب 6010742

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