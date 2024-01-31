به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان بهارستان کرمانشاه که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مدیر پروژه و رئیس این بیمارستان انجام گرفت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از بیماری‌های فزاینده بشر سرطان است که علاوه بر درد و رنج بسیار بر بیمار و خانواده او هزینه‌های سرسام آوری برای آنها به دنبال دارد.

وی راه اندازی و پیگیری بیمارستان سرطان کرمانشاه را از برکات سفر مقام معظم رهبری دانست و افزود: با تصویب این پروژه در سفر پربرکت رهبری هم اکنون این پروژه در مراحل پایانی خود به سر می‌برد و قرار است که تا هفته آینده این مجموعه تحویل داده شود.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پس از تحویل بیمارستان سرطانی استان کرمانشاه استقرار و تجهیز بیمارستان در دستور کار قرار خواهد گرفت که در فاصله کوتاهی این پروژه قابل بهره برداری برای استان کرمانشاه و بیماران مهمان استان‌های همجوار است.

صحرایی با تاکید بر اینکه بخش‌های اصلی تکمیل بیمارستان سرطان کرمانشاه انجام شده، گفت: این پروژه جز اولویت‌های قطعی استان است که به زودی پس از نصب تجهیزات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: به منظور تجهیز و تهیه دستگاه‌های مورد نیاز تکمیلی برای این بیمارستان در آینده جلسه‌ای با مجموعه علوم پزشکی کرمانشاه خواهیم داشت و حداکثر تا انتهای فصل بهار این پروژه قابل استفاده و بهره برداری است.