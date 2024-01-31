به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رمضانی گفت: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به البرز، در راستای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی و به منظور پاسخگویی سریع به حوادث، کنترل و پایش و انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز حفظ آمادگی همه دستگاههای خدمات رسان، شهرداریها، بخشداری و دهیاریها تمام ظرفیتهای ممکن را در وضعیت آماده باش قرار دهند.
وی با اشاره به آغاز بارشهای زمستانی در مناطق کوهستانی کرج و محور کرج - کندوان متذکر شد: اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان کرج به منظور مقابله با جاری شدن سیل در رودخانهها و مسیل های فصلی که امکان ریزش سنگ، رانش کوه، لغزندگی معابر و کاهش دید در جادههای کوهستانی را ایجاد میکنند باید تمهیدات لازم را بیندیشند.
معاون استاندار البرز تصریح کرد: اطلاع رسانی لازم توسط دهیاران و بخشداران و مسؤولان محلی برای ساکنان مناطق تحت تأثیر در نقاط روستایی به ویژه کشاورزان، دامداران، عشایر و حاشیه نشینان رودخانهها صورت گرفته و اقدامات لازم برای حفظ محصولات کشاورزی، کنترل دما در گلخانهها و مرغداریها و دامداریها و خودداری از چرای دام در مراتع و دامنه کوهها مد نظر قرار گیرد.
رمضانی به شهروندان و مسافران توصیه کرد که تا حد امکان از سفرهای غیرضروری در جادههای کوهستانی، دامنههای پر شیب که احتمال ریزش سنگ در آنها وجود دارد و نیز از تردد در محلهای پرخطر، اسکان، چادر زدن و توقف در مسیر و حریم رودخانهها، مکانهای مرتفع و تپهها، زیر درختان، سیم برق هوایی، فنسهای فلزی و پهنههای آبی و صعود به ارتفاعات در این ایام پرهیز کنند.
وی با اشاره به اینکه مسافران در صورت ضرورت به سفر تجهیزات لازم زمستانی را به همراه داشته باشند، بر ضرورت آماده باش زمینههای اسکان موقت، آمادگی مراکز درمانی و پایگاههای امدادی در جاده تاکید کرد و ادامه داد: حضور شهرداران در محل خدمت و حفظ آمادگی ستاد مدیریت بحران شهرداریها ضروری است.
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