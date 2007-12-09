سبط احمدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه "خط باریک" را شعله شریعتی نوشته و کارگردانی این پروژه هم به عهده پرویز شیخ طادی است. داستان درباره یک گروه تفحص است که برای به پیدا کردن پیکر شهداء عملیاتی را شروع می‌کنند. این فیلم تلویزیونی که برای سیما فیلم تهیه می‌شود قصد دارد نگاهی نو به افراد حماسه‌ساز داشته باشد."

وی در ادامه افزود: "پرداخت به این افراد در رسانه ملی ضرورت دارد و به نظرم تاکنون کم کاری شده و ما آنها را از یاد بردیم. وظیفه داریم ایثار این قشر را به تصویر بکشیم."

سبط احمدی درباره تولید فیلم "ساعات ناامیدی" به کارگردانی سیروس الوند گفت: "این فیلم پایان آذر ماه برای سیما فیلم کلید می‌خورد. تعدادی از بازیگران فیلم انتخاب شده‌اند که اسامی آنها را بعدا اعلام می‌کنیم."

فیلمنامه "ساعات ناامیدی" را نسرین صلاحی نوشته و الوند آن را بازنویسی کرده است. امیر مقدس هم مدیر تولید این پروژه است. فیلم قصه یک افسر پلیس است که همسر او در شب عروسی ربوده می‌شود. الوند با ساخت "ساعات ناامیدی" سومین فیلم تلویزیونی خود را بعد از فیلم‌های "ستاره‌های سوخته" و "مرد" تجربه می‌‌کند.