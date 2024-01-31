به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز چهارشنبه در نشست شورای راهبری انرژی نفت و گاز خوزستان با تاکید بر اینکه مجموعه دستگاههای بخش انرژی باید با یکدیگر هم افزایی داشته باشند، افزود: با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اولویت و بیشترین سرمایه گذاری در خوزستان باید در میادین مشترک نفتی باشد.
وی افزود: در وهله بعد همکاری با عراق با توجه به حجم بازار این کشور و نیاز آن به خدمات و مهندسی و وجود میادین نفتی مشترک باید در اولویت باشد.
حسینی محراب اظهار کرد: دانشگاه نفت نیاز به برنامهریزی برای تقویت دارد چرا که نیروی انسانی نفت از این دانشگاه و برخی دیگر از دانشگاهها تأمین میشود.
استاندار خوزستان عنوان کرد: ساخت هنرستانهای جوار صنایع جزو نیازهای ما برای توسعه مهارت است و در قالب مسئولیتهای اجتماعی باید دنبال شود.
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