به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا فتاحی اردکانی در جمع دانش آموزان شهید رجایی (شاهد) اردکان با گرامیداشت فرا رسیدن دهه مبارک فجر، بیان کرد: ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی فرصت و زمان طلایی برای تشریح آرمان‌های انقلاب و بیان دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه وصیت‌نامه و صحیفه امام (ره) و بیانیه گام دوم انقلاب منابع خوبی برای شناخت راه انقلاب هستند، افزود: باید از همه ابزار و توان برای شناساندن گفتمان امامین انقلاب در دهه فجر و مبانی انقلاب استفاده شود.

فتاحی اردکانی عنوان کرد: دشمن در حال مأیوس کردن مردم به خصوص نسل جدید است که لازمه مقابله با این تلاش دشمن، جهاد تبیین و امیدآفرینی از طریق بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر یادآور شد: در این ایام امیدآفرینی از طریق جهاد تبیین با زبان هنرمندانه و با استفاده از ظرفیت‌هایی که وجود دارد اتفاق بیفتد، البته برنامه‌های این ایام باید پیوست فرهنگی و رسانه‌ای داشته باشد.