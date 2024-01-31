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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۲۴

عضو شورای شهر اردکان:

برنامه‌های دهه فجر پیوست فرهنگی و رسانه‌ای داشته باشد

برنامه‌های دهه فجر پیوست فرهنگی و رسانه‌ای داشته باشد

یزد- عضو شورای شهر اردکان گفت: برنامه های دهه فجر باید پیوست فرهنگی و رسانه ای داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا فتاحی اردکانی در جمع دانش آموزان شهید رجایی (شاهد) اردکان با گرامیداشت فرا رسیدن دهه مبارک فجر، بیان کرد: ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی فرصت و زمان طلایی برای تشریح آرمان‌های انقلاب و بیان دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه وصیت‌نامه و صحیفه امام (ره) و بیانیه گام دوم انقلاب منابع خوبی برای شناخت راه انقلاب هستند، افزود: باید از همه ابزار و توان برای شناساندن گفتمان امامین انقلاب در دهه فجر و مبانی انقلاب استفاده شود.

فتاحی اردکانی عنوان کرد: دشمن در حال مأیوس کردن مردم به خصوص نسل جدید است که لازمه مقابله با این تلاش دشمن، جهاد تبیین و امیدآفرینی از طریق بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر یادآور شد: در این ایام امیدآفرینی از طریق جهاد تبیین با زبان هنرمندانه و با استفاده از ظرفیت‌هایی که وجود دارد اتفاق بیفتد، البته برنامه‌های این ایام باید پیوست فرهنگی و رسانه‌ای داشته باشد.

کد مطلب 6010828

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