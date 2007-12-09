پاسخ رئیس کل گمرک ایران به ابهامات آمار صادرات غیرنفتی کشور

محمد هاشم رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در 8 ماهه سال جاری میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به 10 میلیارد دلار رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است.

رئیس کل گمرک ایران میزان واردات کالا در8 ماهه سال گذشته را بالغ بر29 میلیارد دلارخواند و افزود: درسال جاری میزان واردات کالاهای غیرنفتی معادل 9.94 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی با اشاره به 3 بند قانون آئین نامه اجرایی امورگمرکی تصریح کرد: طبق این بند، گمرک با مراجعه به بازار، ارزش کالاها را محاسبه خواهد کرد که براساس آئین نامه اجرایی در قانون امور گمرکی سال 1351 قیمت عمده فروشی کالاها 15 درصد و خرده فروشی 20 درصد برآورد شده بود.

وی افزود: بنابراین اگر 35 درصد سود قیمت عمده فروشی و خرده فروشی تعیین شده ازارزش کالاها دربازارکسرشود، قیمت پس از ترخیص کالاها بدست می آید که کسرمیزان حقوق ورودی گمرک به مبلغ 4 درصد طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، ارزش واقعی کالاها دربازار مصرف را مشخص می کند.

رهبری با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در نحوه محاسبه قیمت کالا طبق مصوبه مجلس و بنا به درخواست گمرک ایران اظهار داشت: در بودجه سال جاری قیمت عمده فروشی و خرده فروشی کالاها که به عنوان سود واردکننده محسوب می شد به ترتیب از15 درصد به 8 درصد و از20 درصد به 12 درصد کاهش یافت.

وی افزود: اصلاح نحوه محاسبه قیمت کالا درسال گذشته با هدف حمایت از تولید و ایجاد تعادل درتجارت از سوی مجلس به تصویب رسید و مازاد سود از بابت قیمت عمده فروشی و خرده فروشی توسط گمرک به خزانه واریزشد که ازاین طریق، برای دولت درآمد مازادی حاصل شده است.

رئیس کل گمرک بیان کرد: نرخ سود واردکنندگان براساس قیمتهای قبلی، سود کلانی را در چرخش 5 تا 6 دفعه ای کالا در بازار نصیب این افراد می کرد که هم اکنون با اصلاح این نرخ، چرخش نقدینگی به دوبار در طول سال تقلیل یافته است.

