هیچ جشنی در مناسبات پیش رو در ساعات اداری برگزار نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان که در سالن شهدای دولت با حضور نماینده ولی فقیه در کرمانشاه و مسئولان استانی برگزار شد، با تبریک چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در یک سال گذشته اقدامات خوبی در ساحت‌های مختلف با تاثیرگذاری‌های بالا انجام گرفته است.

وی افزود: اگر نگاهی به تاریخچه انقلاب داشته باشیم دستاوردهای بسیار مؤثر و ارزشمندی در این مدت به دست آمده که ریشه در خودباوری مردم داشته است و اکنون وظیفه داریم با تبیین این دستاوردها موجب امیدآفرینی در جامعه باشیم.

استاندار کرمانشاه به دستاوردهای بعد از وقوع انقلاب اسلامی در کرمانشاه تاکید و تصریح کرد: در پی پیشرفت‌های انقلاب استان کرمانشاه بیش از ۱۲۰ میلیون تن تولیدات صنعتی، ۲۰ میلیون تن تولیدات معدنی، بیش از پنج میلیون تن تولیدات کشاورزی، فعالیت ۹۲ شرکت دانش بنیان با تولید ۲۰ محصول منحصربه‌فرد را می‌توان مشاهده کرد.

صحرایی تاکید کرد: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی، معنوی و معرفتی است و بر اساس لزوم توجه و معرفی دستاوردهای آن باید اقدامات مؤثر انجام گیرد که یکی از این اقدامات برپایی جشن و گرامیداشت اعیاد از روز ۱۲ بهمن تا ۱۱ اسفندماه خواهد بود که با ایجاد روحیه نشاط و شادی آور باید زمینه ساز و مهیای فضایی پرنشاط در پای صندوق‌های رأی باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در وهله نخست خدمت رسانی به مردم مهمترین و بزرگ‌ترین جشن در اعیاد پیش رو است، عنوان کرد: هیچ اداره و دستگاه دولتی حق تعطیلی و عدم ارائه خدمات به بهانه برگزاری جشن را نخواهد داشت بلکه این مراسمات باید به بعد از ساعات اداری موکول شود.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: در کنار خدمت رسانی به مردم باید تسهیلگر شادی مردم و با آذین بندی چند منظوره در شهر همراهی و شراکت مسئولین با مردم را باید داشته باشیم.

صحرایی در ادامه همچنین از تشکیل یک قرارگاه فرهنگی جامع در استان کرمانشاه را خبر داد و گفت: در این قرارگاه تمام ظرفیت‌ها مبنا بر تاکید مقام معظم رهبری در یک کارگروهی هدف گذاری و به دور از کار جزیره‌ای بکارگیری خواهد شد که با هدایت، همراهی و بازخوردگیری به نتیجه خواهیم رسید.

وی به پیش رو داشتن عرصه مهم انتخابات اشاره و عنوان کرد: مردم در نظام جمهوری اسلامی رکن اصلی و تعیین کننده نتیجه انتخابات و تعیین کننده سرنوشت این کشور هستند که در فضای انتخاباتی استان کرمانشاه با توجه به تعداد کرسی‌ها و تعداد کاندیدهای که هر کرسی عرصه رقابت ۳۰ نفر را فراهم می‌کند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه دولت و استانداری هیچ کاندیدی در عرصه انتخاباتی امسال ندارد، عنوان کرد: ما به اصل انتخابات متعصب اما نسبت به هیچیک از کاندیدها جانبداری یا مخالفتی نداریم و کاملاً بی طرف خواهیم بود زیرا میزان رأی ملت است و مردم انتخاب کننده هستند.