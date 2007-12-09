تهدید بوش به وتوی لایحه جدید بودجه دموکراتها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، در حالی که این طرح دموکراتها 11 میلیارد بیشتر از آن چیزی است که "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا درخواست کرده،"جیم نوسل" مدیر دفتر مدیریت و بودجه آمریکا گفت که این مبلغ برای ریاست جمهوری بسیار زیاد است.

وی طی بیانیه ای تصریح کرد:" اگر اعضای کنگره بر فرستادن این لایحه برای بوش که آنها می دانند وی آن را وتو خواهد کرد و به شکل قانون تصویب نخواهد شد، اصرار کنند،همچنین باید قطعنامه ای را تصویب کنند که به حرکت و فعالیت دولت ادامه می دهد و برای نیروها در میدان جنگ بودجه ای را تامین می کند که آنها نیاز دارند."

"هری رید" رهبر اکثریت سنا و"نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، این تهدید را "غیرمسئولانه" توصیف کردند، چرا که از نظر آنها این لایحه برای برنامه های مورد نیاز از جمله امنیت مرزها بودجه لازم را تامین می کند و تعداد بیشتری از افسران پلیس در خیابانها مستقر خواهند شد."

رید و پلوسی هم در بیانیه مشترکی اعلام کردند:" آمریکا از این رئیس جمهور انتظار دارد تا نقش رهبری را ایفا کند؛ یعنی کار با هر دو حزب کنگره به منظور پرداختن مسئولانه به اولویتهای کشورما نه صدور تهدیدهایی برای وتو بدون آنکه حتی بداند تهدید به وتوی چه چیزی می کند."

واشنگتن پست پیش از این گزارش داده بود: برخی رهبران دموکرات در کنگره آمریکا با دیدن نشانه های روزافزونی از پیشرفت نظامی درعراق به دنبال تغییر در راهبرد خود برای تدوین قانونی هستند که بر اساس آن پیش شرط تعیین یک جدول زمانبندی برای عقب نشینی نظامیان آمریکایی در برابر بودجه مازاد درخواستی 50 میلیارد دلاری بوش از عراق حذف می شود و به جای آن این بودجه در صورتی تصویب خواهد شد که دولت عراق پیشرفتهای سیاسی را ایجاد کند.