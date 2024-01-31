برگزیدگان کنکور سراسری و مسابقات فرهنگی هنری بهاباد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بهاباد در این مراسم با بیان اینکه کسب رتبه‌های برتر در رقابت نزدیک با سایر دانش‌آموزان کشور نتیجه تلاش مضاعف و همکاری و پیگیری خانواده‌ها و معلمان فداکار است، اظهار کرد: دانش‌آموزان باید از موقعیت به دست آمده به نحو مناسب در دانشگاه برای کسب دانش و ارتقای فرهنگی جامعه استفاده کنند و برای خدمت به مردم و منطقه پس از تحصیل آماده شوند.

علیرضا تیموری در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک ایام الله دهه فجر عنوان کرد: انقلاب اسلامی معجزه قرن و زمینه ساز تحول در کشور، منطقه و جهان بود.

وی با بیان اینکه امروز دستاوردها و برکات انقلاب اسلامی را در شهرها و روستاهای کشورمان مشاهده می کنیم و شما دانش آموزان هم اطلاع دارید همین تحصیل شما دانش آموزان در شهر و روستاها یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، گفت: در گذشته روستاهای ما از امکانات آموزشی نظیر مدرسه محروم بودند ولی اکنون درتمام روستاها و شهرها مدرسه وجود دارد.

فرماندار بهاباد همچنین با اشاره به انتخابات ۱۱ اسفند به عنوان یک رویداد بزرگ ملی ادامه داد: با وجود همه مشکلات آنچه باعث حفظ نظام شده، حضور مردم در همه صحنه‌ها بوده است.

تیموری با تاکید بر اینکه مشارکت مردم، مهمترین اصل در برگزاری انتخابات اسفندماه است، افزود: مشارکت مردم در انتخابات عامل ناامیدی دشمنان است.

مدیر آموزش و پرورش بهاباد نیز با اشاره به موفقیت جمع کثیری از دانش آموزان شهرستان بهاباد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: این موفقیت مرهون همت جدی دانش‌آموزان، فرهنگیان، مسوولان و خانواده‌هاست که نقش اصلی را در این موفقیت بر عهده داشتند.

علیرضا قطب الدینی، یادگیری علم را از بزرگترین توصیه های دینی عنوان کرد و گفت: نفرات برتر کنکور شهرستان بهاباد را به عنوان دانشمندان جوان امروز و آینده سازان کشور قلمداد می کنم.

در این مراسم از ۱۶۰ نفر از برگزیدگان کنکور ۱۴۰۲ تجلیل به عمل آمد.