رژه تجهیزات۵۱خانه ورزش روستایی وافتتاح۲زمین چمن مصنوعی درکرمانشاه

منوچهر حاتمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نخستین روز از دهه فجر در استان کرمانشاه و در اداره کل ورزش و جوانان میزبان مراسم رژه خودرویی تجهیزات ۵۱ خانه ورزش روستایی هستیم.
وی افزود: این رژه تجهیزاتی از ساعت ۱۰:۳۰ از مقابل سالن ورزشی محله آقاجان آغاز خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین ظهر ۱۲ بهمن ساعت ۱۲ زمین چمن مصنوعی روستای بابان یاور بخش کوزران افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در همین روز زمین چمن مصنوعی دیگری در بخش کوزران و روستای چغاخزان افتتاح خواهد شد.
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