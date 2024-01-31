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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۰۰

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه خبر داد؛

رژه تجهیزات۵۱خانه ورزش روستایی وافتتاح۲زمین چمن مصنوعی درکرمانشاه

رژه تجهیزات۵۱خانه ورزش روستایی وافتتاح۲زمین چمن مصنوعی درکرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در تشریح برنامه های روز نخست دهه فجر، از رژه تجهیزات۵۱ خانه ورزش روستایی و افتتاح۲زمین چمن مصنوعی در کرمانشاه خبر داد.

منوچهر حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نخستین روز از دهه فجر در استان کرمانشاه و در اداره کل ورزش و جوانان میزبان مراسم رژه خودرویی تجهیزات ۵۱ خانه ورزش روستایی هستیم.

وی افزود: این رژه تجهیزاتی از ساعت ۱۰:۳۰ از مقابل سالن ورزشی محله آقاجان آغاز خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین ظهر ۱۲ بهمن ساعت ۱۲ زمین چمن مصنوعی روستای بابان یاور بخش کوزران افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در همین روز زمین چمن مصنوعی دیگری در بخش کوزران و روستای چغاخزان افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 6010858

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