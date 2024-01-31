مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه خبر داد؛ رژه تجهیزات۵۱خانه ورزش روستایی وافتتاح۲زمین چمن مصنوعی درکرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در تشریح برنامه های روز نخست دهه فجر، از رژه تجهیزات۵۱ خانه ورزش روستایی و افتتاح۲زمین چمن مصنوعی در کرمانشاه خبر داد.