یک رئال مادرید و یک نیستلروی / والنسیا متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید به عنوان صدرنشین رقابت های لالیگا در حالی که در هفته پانزدهم رقابت های لالیگا در حانه اتلتیک بیلبائو به میدان رفته بود با گل دقیقه 55 رود فن نیستلروی مقابل این تیم به برتری رسید. نیستلروی در این فصل از رقابت ها گل های بسیار مهمی برای تیم رئال در رقابت های لالیگا به ثمر رسانده است.

والنسیا در دیگر دیدار برگزار شده روز گذشته بازهم نتوانست ببرد تا عملا از کورس قهرمانی خارج شود. این تیم در خانه اوساسونا به نتیجه تساوی صفر بر صفر دست پیدا کرد. والنسیا با 25 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی رقابت های لالیگا قرار دارد. این رقابت ها امشب با بازی های زیر پیگیری می شود:



* آلمریا - وایادولید

* لوانته - رکرتیوو هوئلوا

* راسینگ سانتاندر - مایورکا

* رئال زاراگوزا - اسپانیول

* سویا - مورسیا

* ویارئال - رئال بتیس

* آتلتیکو مادرید - ختافه

* بارسلونا - دپورتیوو لاکرونا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 35 امتیاز(یک بازی بیشتر)

2- بارسلونا 28 امتیاز

3- ویارئال 28 امتیاز

4- آتلتیکو مادرید 27 امتیاز

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18- دپورتیوو لاکرونا 13 امتیاز

19- رئال بتیس 11 امتیاز

20- لوانته 7 امتیاز