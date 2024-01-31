محمدجواد ابوالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی ۱۹ طرح عمرانی با اعتبار یک‌هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان در دهه فجر آغاز می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد ادامه داد: یکی از این طرح ها طرح سرمایه گذاری اوقاف در شاهدیه است که یک طرح نمایشگاهی دائمی در حوزه صنعت با محوریت صنعت نساجی است و برآورد هزینه آن هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

وی، مجتمع خدماتی رفاهی درمانی ویژه جانبازان در جاده تفت به یزد را نیز از دیگر طرح ها اعلام کرد که عملیات اجرایی آن در ایام دهه فجر آغاز خواهد شد.

ابوالحسینی ادامه داد: یکی از اولویت‌های این دولت، تکمیل زیرساخت‌های پروژه های انجام شده از جمله در حوزه زیرساخت های شرکت شهرک های صنعتی است.

وی یادآور شد: در حوزه شرکت شهرک‌های صنعتی نیز ۱۱۸ میلیارد تومان برای تامین خدمات زیربنایی چهار شهرک صنعتی در سطح استان اختصاص یافت.