نرخ بیکاری در استان سمنان کاهش یافت/ ضرورت تبیین دستاوردهای نظام

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شامگاه چهارشنبه در مجمع علمای استان سمنان ساکن قم در اداره کل ارشاد اسلامی این استان با اشاره به ضرورت تبیین دستاوردهای نظام در سال انتخابات بیان کرد: طی دو سال گذشته در بحث کاهش نرخ بیکاری استان دستاوردهای بزرگی داشته که در ۱۸ سال اخیر بی سابقه بوده است.

وی افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی، اجرای مطلوب طرح نهضت ملی مسکن، رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم، احیای واحدهای راکد، اجرای طرح‌های عمرانی، رونق تولید، افزایش فرآوری معادن و رشد شرکت‌های دانش بنیان از جمله دیگر دستاوردهای به دست آمده در استان است.

استاندار سمنان گفت: سفر به بیش از ۴۰۰ روستای استان و دیدار چهره به چهره با مردم، مباحث فرهنگی و سایر حوزه‌ها در دولت سیزدهم در استان سمنان اقدامات مطلوبی انجام و دستاوردهای ارزنده‌ای به دست آمده است.

هاشمی بیان کرد: همانگونه که استان سمنان در قریب به ۴۰ شاخص رتبه‌ها و جایگاه‌های برتر و نخست کشوری را به خود اختصاص داده است، باید در بحث تحقق مشارکت قوی و حضور حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفند سال جاری نیز پیشرو و سرآمد در کشور باشد.

وی افزود: مشارکت قوی در پای صندوق‌های رأی در ۱۱ اسفند سال جاری، دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی را نقش برآب خواهد کرد.

استاندار سمنان ادامه داد: طلاب، فضلا و روحانیون استان سمنان نیز می‌توانند در راستای‌جهاد تبیین، بیان دستاوردها و اقدامات ارزنده دولت و نظام جمهوری اسلامی و امید آفرینی و ترغیب مردم به حضور در پای صندوق‌های رأی تأثیرگذاری شایانی داشته باشند.