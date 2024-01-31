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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۵۹

فرماندار تایباد خبر داد؛

بهره برداری از ۶۷ پروژه زیر ساختی در تایباد طی ایام دهه فجر

بهره برداری از ۶۷ پروژه زیر ساختی در تایباد طی ایام دهه فجر

تایباد- فرماندار تایباد گفت: ۶۷ پروژه زیرساختی در ایام دهه فجر با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شیردل شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان تایباد اظهار کرد: در ایام دهه فجر سال جاری ۶۷ پروژه زیرساختی در حوزه مرز دوغارون، آبرسانی، کشاورزی، برق، گاز رسانی به صنایع، عمرانی، فضای سبز شهری و روستایی، مسکن مددجویی با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار تایباد افزود: همچنین یک پروژه آموزشی نیز در حوزه روستایی در این ایام کلنگ زنی می‌شود.

وی گفت: ۵۰ عنوان برنامه قرآنی، فرهنگی و اجتماعی نیز در ایام دهه مبارک فجر در شهرستان تایباد برگزار می‌شود.

کد مطلب 6010897

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