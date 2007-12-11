دنیای "خواهران برونته" کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب مصور علاوه بر سالشمار زندگی شارلوت، امیلی و آن برونته، مدارس، کالج و کلیساهایی که خواهران برونته به آنجا آمد و شد داشته‌اند در کنار عکس‌های خانوادگی، دوستان و... آنها آورده شده است.

در بخشی از کتاب آمده است: ارتباط برونته‌های جوان با جهان بیرون همیشه در فضای آموزشی پیش می‌آمد. در پائیز 1830 ‌آقای برونته به حمله بسیار شدید انقباض ریه دچار شد که از آن تقریبا بهبودی کامل نیافت و این حادثه هشداری بود یا به هر تقدیر بر نگرانی‌های او در مورد آینده فرزندانش صحه گذاشت. در صورت مرگ او چه سرنوشتی در انتظار چهار فرزندش - از چهارده سال به پائین - خواهد بود؟... بنابراین باید آموزش ببینند تا زندگی خود را اداره کنند...

"فیلیس بنتلی" می‌نویسد: در حالی که شعر‌های شارلوت به یادبود خواهرانش از جنبه حسی، کم مایه و از جنبه شعری، کلیشه‌ای و تصنعی‌اند، در عوض نوشته‌های منثورش از تاثر برانگیزترین و تراژیک ‌ترین نوشته‌های او به شمار می‌آیند. از این نوشته‌هاست که می‌توان به ژرف‌ترین و شفاف‌ترین دیدگاه ممکن به شخصیت امیلی و آن و نیز اندوه گرانبار شارلوت در از دست دادن آن دو دست یافت.

انگیزه نوشتن او - به گفته خودش - این بود که: "احساس می‌کردم این وظیفه مقدس بر دوش من نهاده شده که گرد از سنگ گورشان بزدایم و نام گرامی‌شان را از چنبره خاک برهانم."

"خواهران برونته" در 3000 نسخه، 172 صفحه، 2800 تومان و به صورت مصور توسط نشر هرمس به چاپ رسیده است.