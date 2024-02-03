ترس بازیکن ژاپنی از «شماره ۲۰» تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن امروز شنبه از ساعت ۱۵ در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا فینال زودهنگام این مسابقات را برگزار خواهند کرد.

«واتارو اندو» بازیکن سرشناس تیم ملی فوتبال ژاپن معتقد است این دیدار بازی سختی برای ژاپن خواهد بود. او در خصوص این دیدار گفته است: ایران در رده بندی فیفا یک پله با ما اختلاف دارد که نشان دهنده قدرت بالای این تیم است. ما در آخرین دیداری که برابر این تیم به میدان رفتیم پیروز شدیم اما بازی آسانی نبود و مطمئن هستم این بار هم بازی آسانی در پیش نداریم. اما مطمئنم تا زمانی که به توانایی‌هایمان ایمان داشته باشیم مشکلی نخواهیم داشت. بنا بر این با اعتماد به نفس به سراغ این چالش خواهیم رفت.

وی در ادامه گفت: بازیکن شماره ۲۰ این تیم (سردار آزمون) از جوانی در تیم ملی این کشور حضور دارد و بازیکن خطرناکی است و در آخرین دیداری هم که رو در روی هم قرار گرفتیم در زمین حضور داشت. توانایی فردی و تکنیک بالایی دارد و باید مراقب او باشیم. باید در این دیدار از هماهنگی خوبی در تمام خطوط برخوردار باشیم و فکر می‌کنم این بازی مهمترین دیدار ما جام ملت‌ها است.