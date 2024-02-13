۱۶ تکواندوکار از ۹ کشور آفریقایی سهمیه پاریس را گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها به مدت دو روز به میزبانی سنگال در شهر داکار با حضور ۹۵ تکواندوکار برگزار شد که در نهایت ۱۶ تکواندوکار از ۹ کشور موفق به کسب بلیط سفر به پاریس شدند. موفق ترین تیم در این مسابقات تونس بود که موفق به کسب سه سهمیه شد. تونسی‌ها که در وزن ۵۸- کیلوگرم توسط «خلیل جندابی» یک سهمیه از طریق رنکینگ سیستم کسب کرده بودند، با احتساب این سه سهمیه، با چهار تکواندوکار راهی پاریس خواهد شد.

نیجر، بورکینافاسو و مصر هر کدام دو سهمیه کسب کردند. ساحل عاج، گامبیا، گابن، مراکش، لسوتو و سنگال نیز هر کدام یک سهمیه کسب کردند. مصر با سرمربیگری بیژن مقانلو سرمربی ایرانی خود با سه تکواندوکار به پاریس خواهد رفت. این تیم دو سهمیه در داکار گرفت و «عیسی سیف» هم در وزن ۸۰- کیلوگرم از رنکینک مجوز حضور در پاریس را کسب کرده بود.

ساحل عاج هم در پاریس سه نماینده دارد. این تیم بعد از کسب دو سهمیه توسط «چک سیسه» و «روت گباگی» از طریق رنکینگ، یک سهمیه هم در رقابت انتخابی قاره‌ای کسب کرد.

‌اسامی نفراتی که در قاره آفریقا موفق به کسب سهمیه شده اند به این شرح است:

وزن ۵۸- کیلوگرم: ۱- ایساکا (نیجریه) ۲- بوکار دیوپ (سنگال)

وزن ۶۸- کیلوگرم: ۱- احمد ناصر (مصر )۲- ابراهیم میاگا (بورکینافاسو)

وزن ۸۰- کیلوگرم: ۱- فیصل سوداکو (بورکینافاسو) ۲- فریس کاتوسی (تونس)

وزن ۸۰+ کیلوگرم: ۱- ایسوفو (نیجر) ۲- الاسان (گابن)

وزن ۴۹- کیلوگرم: ۱- میشله تو (لسوتو) ۲- ایکرام دهاهیری (تونس)

وزن ۵۷- کیلوگرم: ۱- امانوئلا آتورا (گابن) ۲- چیاما تومی (تونس)

وزن ۶۷- کیلوگرم: ۱- آیا شهاتا (مصر) ۲- الیزبابت آنیانچو (نیجریه)

وزن ۶۷+ کیلوگرم: آستان باتیلی (ساحل عاج) ۲- فاطیما ابوفریس (مراکش)