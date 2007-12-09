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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۳

خسارات حوادث طبیعی خراسان رضوی 65 میلیارد تومان اعلام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه خراسان رضوی گفت: مجموع خسارات حوادث طبیعی طی سال جاری بالغ بر 65 میلیارد تومان بود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی سیادتی صبح امروز در ستاد حوادث غیر مترقبه در استانداری افزود: بخش عمده خسارات بر اثر بارندگی و خشکسالی و با تهدید مزارع کشاورزی وارد شد.

دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان گفت: در راستای جلوگیری و کاهش خسارات حوادث غیر مترقبه عملیات کارشناسی بر اساس وضعیت امداد و نجات، شناسای نقاط قوت و ضعف و دیگر اقدامات پیشگیری صورت گرفت.

سیادتی در خصوص اقدامات صورت گرفته افزود: برگزاری چهار مانور در شهرستانهای تایباد، گناباد، سبزوار و تربت حیدریه از جمله امداد جاده ای، اسکان اضطراری، زلزله و سیل، ایجاد آمادگی در مدیران دستگاههای اجرایی و بررسی تجهیزات و تقویت عوامل پیشگیری از جمله این فعالیتهای بوده است.

وی از برگزاری سه مانور دیگر در شهرستانهای قوچان، کلات و درگز در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: مانور مشترکی را نیز با شهرستان سرخس در رابطه با خطرات احتمالی پالایشگاه نفت این منطقه و عملیات امداد و نجات آن در دستور کار داریم.

سیادتی خاطر نشان کرد: در سیاستهای ما تجهیزات و امکانات از اهمیت بالایی برخوردار است که 28 درصد اعتبارات جاری نیز برای تامین تجهیزات اختصاص یافته و سعی کرده ایم تا حد امکان مناطق حساس استان را به سیستم های هوشیار اطلاعاتی مجهز کنیم.

کد مطلب 601104

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