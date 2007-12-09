خسارات حوادث طبیعی خراسان رضوی 65 میلیارد تومان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی سیادتی صبح امروز در ستاد حوادث غیر مترقبه در استانداری افزود: بخش عمده خسارات بر اثر بارندگی و خشکسالی و با تهدید مزارع کشاورزی وارد شد.

دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان گفت: در راستای جلوگیری و کاهش خسارات حوادث غیر مترقبه عملیات کارشناسی بر اساس وضعیت امداد و نجات، شناسای نقاط قوت و ضعف و دیگر اقدامات پیشگیری صورت گرفت.

سیادتی در خصوص اقدامات صورت گرفته افزود: برگزاری چهار مانور در شهرستانهای تایباد، گناباد، سبزوار و تربت حیدریه از جمله امداد جاده ای، اسکان اضطراری، زلزله و سیل، ایجاد آمادگی در مدیران دستگاههای اجرایی و بررسی تجهیزات و تقویت عوامل پیشگیری از جمله این فعالیتهای بوده است.

وی از برگزاری سه مانور دیگر در شهرستانهای قوچان، کلات و درگز در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: مانور مشترکی را نیز با شهرستان سرخس در رابطه با خطرات احتمالی پالایشگاه نفت این منطقه و عملیات امداد و نجات آن در دستور کار داریم.

سیادتی خاطر نشان کرد: در سیاستهای ما تجهیزات و امکانات از اهمیت بالایی برخوردار است که 28 درصد اعتبارات جاری نیز برای تامین تجهیزات اختصاص یافته و سعی کرده ایم تا حد امکان مناطق حساس استان را به سیستم های هوشیار اطلاعاتی مجهز کنیم.

