ناسا بر پرتاب امروز آتلانتیس تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نگرانیهای اخیر موجب شد تا مدیران ارشد ناسا پس از بحث و تبادل نظر طرحی را امضا کنند که به موجب آن قوانین مربوط به پرتاب شاتل سرسخت تر از گذشته شده و از آن گذشته پنجره پرتاب تنها برای مدت یک دقیقه باز باشد. به گقته آنها این اقدامات برای بالا رفتن ضریب حفاظت از جان 7 خدمه آتلانتیس صورت گرفته است.

شاتل آتلانتیس در انتظار چراغ سبز پرتاب

بر اساس این قوانین جدید، ناسا تنها در صورتی شمارش معکوس برای پرتاب شاتل را آغاز خواهد کرد که تمامی چهار حسگر مخزن سوخت آتلانتیس بدون هیچ مشکلی عمل کنند.

بر اساس گزارش wftv ، روز پنج شنبه گذشته و زمانی که مخزن سوخت شاتل آتلانتیس سوخت گیری شد، پرتاب آن به جهت از کار افتادن دو حسگر از چهار حسگر سوختی آن لغو شد.

ناسا دلیل تصمیم خود برای کاهش مدت زمان گشایش پنجره پرتاب آتلانتیس از 5 دقیقه به یک دقیقه را قرار دادن آن در مسیری مستقیم تر به سوی ایستگاه فضایی بین المللی به هنگام پرتاب و حفظ سوخت بیشتری در آن عنوان کرده است.

پنجره پرتاب شاتل 13 دسامبر بسته خواهد شد و اگر تا این روز آتلانتیس پرتاب نشود، ماموریت تا ژانویه 2008 به تاخیر خواهد افتاد.

قرار است آتلانتیس آزمایشگاه اروپایی "کلمبوس" را به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل کند. 7 فضانورد در این ماموریت شرکت می کنند که یک فضانورد فرانسوی و یک آلمانی نیز در این جمع حضور دارند.