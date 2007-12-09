استاد دانشگاه آزاد محقق برتر بین المللی شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این استاد دانشگاه که دارای تخصص گرایش فیتوشیمی و شیمی ترکیبات طبیعی است در رابطه با سمینار EIsevier-Scopus گفت: دراین سمینار از برترین محققین ایرانی در رشته های علوم، مهندسی، پزشکی، کشاورزی و علوم انسانی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیر شد.

وی ادامه داد : این سمینار از بزرگترین ناشران ژورنال بانک اطلاعاتی و مراجع الکترونیکی در زمینه علوم، مهندسی و پزشکی در دنیا است که هم اکنون با انتشار بیش از 1800 عنوان ژورنال الکترونیکی معتبر علمی از لحاظ تنوع و اهمیت اطلاعات تخصصی و علمی، پوشش بی نظیری به نیازهای علوم پایه، فنی و مهندسی، زیست شناسی، پزشکی، کشاورزی و اقتصاد و علوم انسانی می دهد.

وی گفت: شرکت INN نیز که بزرگترین عرضه کننده اطلاعات الکترونیکی در بیش از 25 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا است در راستای حمایت از مقوله پژوهش در کشورهای اسلامی با همکاری EIsevier اقدام به برگزاری این سمینار به منظور بزرگداشت محققین برتر کرده است.

پرفسور عبدالحسین روستاییان با بیش از 200 مقاله بین المللی در سمینار سالانه EIsevier-Scopus در نوامبر 2007 میلادی که در جزیره کیش برگزار شد محقق برتر بین المللی ایران شناخته شد.